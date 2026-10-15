Đại dự án 16 tỷ USD của Việt Nam: Hàng loạt "ông lớn" ráo riết chuẩn bị cho thời điểm lịch sử

Dự án sân bay Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai. Công trình có tổng mức đầu tư là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014).

Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành có công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây cũng sẽ là siêu sân bay lớn nhất Việt Nam.

Ngày 12/10 vừa qua, sân bay Long Thành đã đạt được cột mốc quan trọng khi Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại dự án này. Thời gian triển khai từ 00h ngày 11/10 - 23h59 ngày 19/10 (giờ địa phương). Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác một phần trong tháng 12/2026.

Cùng với quá trình đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác sân bay Long Thành của các đơn vị liên quan, các hãng bay đang rốt ráo chuẩn bị cho thời điểm lịch sử này.

Theo đại diện Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng đang triển khai 3 dự án tại sân bay Long Thành, gồm cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay; cung cấp suất ăn hàng không và phục vụ mặt đất. Các dự án được thực hiện theo kế hoạch, nhằm bảo đảm khả năng phục vụ các chuyến bay khi sân bay đi vào khai thác thương mại.

Song song với việc triển khai các dự án, Vietnam Airlines phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng quy trình phục vụ khai thác, tham gia các đợt bay thử nghiệm, chuẩn bị mặt bằng, công năng dịch vụ và những điều kiện cần thiết. Mục tiêu là bảo đảm dây chuyền khai thác tại sân bay mới vận hành an toàn, hiệu quả.

Đối với dự án nhà ga hàng hóa số 2, Vietnam Airlines đã báo cáo Chính phủ, đề nghị điều chỉnh tiến độ đầu tư và công suất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, phù hợp với nhu cầu hoạt động của hãng. Theo thông tin từ Vietnam Airlines, việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành.

Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến bố trí 3 tàu bay khai thác các đường bay nội địa tại sân bay Long Thành trong giai đoạn từ tháng 12/2026 - 3/2027. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai theo kế hoạch khai thác do ACV xây dựng và thống nhất với các hãng hàng không.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập của Vietjet Air, cho biết hãng đang chuẩn bị thiết bị, nhân sự và các điều kiện cần thiết để phối hợp với ACV, đưa hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành vào vận hành theo kế hoạch.

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Theo ông Hùng, việc xác định chính xác thời điểm khai thác thương mại có ý nghĩa quan trọng, giúp các hãng hàng không chủ động xây dựng phương án tổ chức hoạt động. Khi sân bay Long Thành đi vào vận hành, những thay đổi không chỉ diễn ra tại sân bay mới mà còn tác động đến sân bay Tân Sơn Nhất, lịch bay, hành trình và nhu cầu nối chuyến của hành khách.

Một trong những vấn đề được Vietjet Air nhấn mạnh là kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành và TP.HCM. Hãng đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hành khách giữa TP.HCM và sân bay Long Thành, đặc biệt trên tuyến kết nối hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.

Ở góc độ quản lý, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết các hãng hàng không quốc tế ủng hộ việc khai thác tại sân bay Long Thành bởi đây là sân bay mới, hiện đại và có khả năng đáp ứng những yêu cầu cao hơn về chất lượng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, qua các ý kiến gửi Cục Hàng không Việt Nam, các hãng quốc tế đều đề nghị được thông báo trước thời điểm đưa sân bay vào khai thác từ 6-9 tháng để hoàn thiện công tác chuẩn bị. Đến thời điểm được đề cập, tất cả các hãng hàng không quốc tế đều đã có thư chính thức đề xuất khai thác tại sân bay Long Thành trong lịch bay mùa đông năm 2027.

Đối với các hãng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không lớn của quốc tế Cargo, điều kiện để chuyển hướng khai thác về Long Thành là các hạng mục nhà ga hàng hóa phải được hoàn thiện đầy đủ và đáp ứng tiêu chuẩn khai thác.

Tương tự, các hãng chuyển phát nhanh quốc tế (Air Express) yêu cầu nhà ga Express được hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn phục vụ.