Khách sạn 5 sao Pullman Saigon Centre đính chính thông tin sai sự thật về việc chuyển nhượng hoặc ngừng hoạt động

Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh, đơn vị sở hữu Khách sạn Pullman Saigon Centre vừa có thông báo đính chính thông tin sai sự thật về việc chuyển nhượng Khách sạn Pullman Saigon Centre.

Theo đó, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội và diễn đàn xuất hiện một số thông tin không chính xác về việc Khách sạn Pullman Saigon Centre đang rao bán, chuyển nhượng hoặc ngừng hoạt động.﻿

Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh đính chính và khẳng định chính thức:

Về thông tin chuyển nhượng, Pullman Saigon Centre khẳng định không có kế hoạch sang nhượng, rao bán hay thay đổi chủ sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi thông tin rao bán đang lan truyền trên mạng xã hội hoặc qua các kênh môi giới đều là sai sự thật và không được sự cho phép của khách sạn.

Về tình hình hoạt động, khách sạn vẫn đang vận hành ổn định, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ khách hàng.

Về các hợp đồng và cam kết, tất cả các hợp đồng hợp tác, đặt phòng và sự kiện đã ký kết tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nguyên vẹn theo đúng các điều khoản cam kết, đảm bảo tối đa quyền lợi của Khách hàng và Đối tác.