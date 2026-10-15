Cổ phiếu GEE giảm hơn một nửa từ đỉnh, khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp

Phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu GEE hiện giao dịch ở mức 64.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,68% và giảm 53% so với mức giá vùng đỉnh.

Cổ phiếu GEE giảm sau khi giá đã tăng gấp 9 lần trong năm 2025.﻿

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, dữ liệu đến ngày 14/10/2026 ghi nhận khối ngoại bán ròng GEE trong 10 phiên liên tiếp, kéo dài từ ngày 01/10/2026. Tổng khối lượng bán ròng trong giai đoạn này đạt hơn 2,43 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 169,45 tỷ đồng.

Cụ thể, khối ngoại mua vào khoảng 526.700 cổ phiếu, với giá trị 36,86 tỷ đồng, trong khi bán ra gần 2,96 triệu cổ phiếu, tương ứng 206,31 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên, nhóm nhà đầu tư này bán ròng khoảng 16,95 tỷ đồng.

Phiên 14/10/2026 ghi nhận giá trị bán ròng lớn nhất trong chuỗi, đạt 32,54 tỷ đồng, tương ứng 489.432 cổ phiếu. Trong phiên này, khối ngoại mua vào 1.204 cổ phiếu nhưng bán ra 490.636 cổ phiếu.

Ngày 18/9 vừa qua, Gelex Electric đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.

Với gần 640,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gelex Electric sẽ phải chi khoảng hơn 320,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Thời gian dự kiến thanh toán ngày 7/10/2026.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Gelex Electric cũng đã chi hơn 320,2 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4 năm nay, cổ đông của Gelex Electric đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ là 30%.

Những năm trước đó, Gelex Electric luôn duy trì mức chia cổ tức tiền mặt cao trên 30%/năm, thuộc nhóm các doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên thị trường.

6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này mang về doanh thu thuần gần 16.621 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.351 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận năm.