Nhiều đại lý đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu “đòi tài sản”: Làm thế nào mới đúng luật?

Đây là quan điểm của Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI về việc một số đại lý bán hàng của Bảo Tín Minh Châu đã đến tận cửa hàng của doanh nghiệp để đề nghị hoàn trả tài sản gồm vàng nguyên liệu và hàng hóa. Theo vị luật sư, các đại lý nên hành xử theo đúng các quy định của pháp luật liên quan tới vấn đề này.

Trước hết, căn cứ vào Điều 89 về "Vật chứng", Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, vàng nguyên liệu và hàng hoá thu giữ trong vụ án Bảo Tín Minh Châu được xác định là vật chứng. Số vật chứng này được giám định ngay sau khi thu thập, sau đó được niêm phong và bảo quản tại kho vật chứng của cơ quan tiến hành tố tụng. Vật chứng có thể được trả lại chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp hoặc được xử lý để bồi thường cho người bị thiệt hại.

Bảo Tín Minh Châu cam kết, khi có thông tin chính thức về phương án xử lý và hoàn trả tài sản, công ty sẽ thông báo kịp thời tới khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.





Trường hợp các đại lý là chủ sở hữu, để nhận lại tài sản thì phải làm Đơn đề nghị nhận lại tài sản là vật chứng hay không phải là vật chứng gửi đến cơ quan đang thụ lý vụ án. Trong đơn, cần mô tả chi tiết tài sản, số biên bản thu giữ (nếu có) và các bằng chứng chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp số lượng vàng và hàng hoá bị thu giữ.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, nếu tài sản thu giữ không phải là vật chứng thì sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình tố tụng. Tài sản là vật chứng thì cũng có thể được xem xét trả lại chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu việc trả lại vật chứng không ảnh hưởng tới xử lý vụ án và thi hành án (ví dụ: tài sản không thuộc diện bị tịch thu, bồi thường hoặc dùng làm chứng cứ cốt lõi cần giữ đến hết vụ án).

"Vụ án xảy ra ở Bảo Tín Minh Châu khá phức tạp. Dù vụ án bị khởi tố do Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng vẫn không loại trừ khả năng cấu thành tội phạm khác. Đồng thời, số lượng tài sản bị thu giữ khá lớn, bị hại nhiều, phạm vi vụ án có thể sẽ được mở rộng, vì vậy, các cơ quan chức năng sẽ mất nhiều thời gian điều tra, xem xét, đối chiếu các tài sản nói chung và vật chứng nói riêng, nhằm bảo vệ quyền lợi của chính đáng của chủ sở hữu, bị hại và bảo đảm quá trình thi hành án sau này.

Với những vụ việc như này, nếu sự việc chưa được làm rõ thì có thể kết thúc giai đoạn điều tra, chủ sở hữu mới được trả lại tài sản không phải là vật chứng và kết thúc quá trình tố tụng, có bản án phúc thẩm thì chủ sở hữu mới được trả lại tài sản là vật chứng. Và khi ấy thì bị hại mới được nhận bồi thường trong giai đoạn thi hành án thông qua xử lý vật chứng không được trả lại", LS Trương Thanh Đức nhận định.

Về phần Bảo Tín Minh Châu, ngày 13/10, doanh nghiệp đã phát đi thông báo liên quan đến việc một số đại lý bán hàng đến đề nghị hoàn trả tài sản vào ngày 12/10.

Doanh nghiệp cho biết, ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội (PC03) đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Trong số tài sản bị thu giữ có cả hàng hóa, nguyên liệu thuộc sở hữu của Bảo Tín Minh Châu và các đại lý. Hiện số tài sản này vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý.

Bảo Tín Minh Châu cam kết phối hợp với đối tác và cơ quan chức năng trên cơ sở hồ sơ, chứng từ, hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật để thúc đẩy quá trình xem xét, giải quyết vụ việc.

Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi có thông tin chính thức về phương án xử lý và hoàn trả tài sản, công ty sẽ thông báo kịp thời tới khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.