Bảo Tín Minh Châu chính thức lên tiếng về việc hàng loạt đại lý đến đòi lại tài sản

Ngày 12/10, một số đại lý bán hàng của Bảo Tín Minh Châu đến đề nghị hoàn trả tài sản.

Trong thông tin phản hồi về sự việc, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cho biết ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (PC03) đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Trong số tài sản bị thu giữ có tài sản của BTMC và tài sản của các đại lý.

Theo BTMC, đến nay, số hàng hóa, nguyên liệu nói trên vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Doanh nghiệp cho biết chưa nhận được thông báo hoặc văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền về phương án và thời điểm hoàn trả tài sản.

Vì vậy, việc hoàn trả tài sản hiện vẫn cần chờ kết quả xử lý và hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

BTMC cho biết doanh nghiệp vô cùng thấu hiểu những lo lắng của các đại lý và mong muốn sớm được nhận lại tài sản. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan và cơ quan chức năng để xử lý vụ việc trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và quy định pháp luật.

Đồng thời, BTMC cho biết sẽ cung cấp thông tin, thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Khi có thông tin chính thức liên quan đến phương án xử lý và hoàn trả tài sản, doanh nghiệp sẽ thông báo đến khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.

BTMC cũng đề nghị khách hàng, đối tác tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin trên tinh thần thiện chí, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ các đại lý trong phạm vi trách nhiệm, căn cứ các thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật.