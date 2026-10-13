Sáng 13/10, một cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh lịch sử sau khi chốt quyền cổ tức

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên sáng 13/10, với VN-Index giảm về còn 1.715 điểm. Xu hướng giảm chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có các mã ngân hàng như MBB, CTG, VCB, BID, ACB và SHB.

Tuy nhiên, giữa diễn biến kém tích cực của thị trường chung, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vẫn tăng hơn 2%, có thời điểm lên 23.250 đồng/cổ phiếu, xác lập mức giá cao nhất từ trước đến nay (giá đã điều chỉnh theo cổ tức) khi vượt qua mức đỉnh xác lập vào đầu năm. Tính từ cuối tháng 7, cổ phiếu ngân hàng này đã tăng tổng cộng 20%.

Khối lượng giao dịch tích lũy của HDB trong phiên sáng trên đạt gần 18 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 409 tỷ đồng – dẫn đầu toàn thị trường.

Cổ phiếu HDB vượt đỉnh lịch sử trong phiên 13/10

Trước đó, HDBank đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/10 để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng, với tổng tỷ lệ 30%. Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 25%. Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm khoảng 250 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 5%, từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Với tổng tỷ lệ 30%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HDB tại thời điểm chốt quyền sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ HDBank dự kiến tăng từ khoảng 50.053 tỷ đồng lên hơn 65.069 tỷ đồng. Việc tăng vốn giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tín dụng.

Bên cạnh kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu, HDBank còn dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026–2027. Trước đó, phương án tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Phương án này nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay, vốn lưu động và các nhu cầu kinh doanh của ngân hàng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán với giá chào bán

Giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với nhà đầu tư và không thấp hơn mức giá bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT quyết định giá phát hành.

Sau khi hoàn thành cả ba phương án gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ HDBank dự kiến tăng lên hơn 72.000 tỷ đồng, so với mức khoảng 50.053 tỷ đồng trước khi thực hiện các phương án tăng vốn.