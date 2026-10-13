Ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, kỳ hạn 18 tháng dẫn đầu thị trường

VPBank vừa tăng 0,8 điểm % lãi suất huy động trực tuyến tại hai kỳ hạn 15 và 18 tháng, đưa mức lãi suất cao nhất lên 7,9%/năm. Đáng chú ý, với mức lãi suất này, ngân hàng đang dẫn đầu thị trường ở kỳ hạn 18 tháng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - ngân hàng tư nhân có nhiều tiền gửi khách hàng nhất Việt Nam (theo số liệu cuối quý 2/2026) vừa tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến ở một số kỳ hạn, đưa mức lãi suất cao nhất lên 7,9%/năm. Với mức lãi suất này, VPBank hiện dẫn đầu thị trường ở kỳ hạn 18 tháng.

Cụ thể, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, VPBank đang niêm yết lãi suất 4,75%/năm đối với các kỳ hạn 1-5 tháng; 7%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm đối với kỳ hạn 12-13 tháng. Lãi suất kỳ hạn 15 và 18 tháng cùng được nâng từ 7,1%/năm lên 7,9%/năm. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn 24 tháng hưởng lãi suất 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6%/năm.

Như vậy, so với biểu lãi suất trước đó, VPBank điều chỉnh tăng 0,8%/năm tại hai kỳ hạn 15 và 18 tháng, các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Nguồn: VPBank

Trên thị trường, mức lãi suất 7,9%/năm giúp VPBank đứng đầu nhóm ngân hàng được khảo sát về lãi suất huy động kỳ hạn 18 tháng. Xếp sau là Sacombank với 7,5%/năm, LPBank với 7,15%/năm và Saigonbank với 7%/năm.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, VPBank hiện niêm yết lãi suất 4,45%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 4,65%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 6,9%/năm cho các kỳ hạn 12-24 tháng và 5,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Lưu ý, các mức lãi suất trong bài là lãi suất huy động niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, tổng hợp theo biểu lãi suất mới nhất. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, tổng tài sản và tiền gửi khách hàng của VPBank vào cuối tháng 6 đạt lần lượt 1,502 triệu tỷ đồng và 732.887 tỷ đồng – lớn nhất trong nhón ngân hàng tư nhân. Trong 6 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng của ngân hàng tăng 16,7%, thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng huy động cao trên thị trường.