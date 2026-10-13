Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn thêm hơn 35.700 tỷ đồng, sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã TCB). Theo đó, Techcombank được tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35.730,97 tỷ đồng, gồm 35.431,2 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và 299,77 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Phương án tăng vốn đã được cổ đông Techcombank thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, Techcombank sẽ phát hành hơn 3,543 tỷ cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 50%, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025.

Song song, Techcombank dự kiến phát hành 29.977.234 cổ phiếu ESOP năm 2026, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,282%, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất cả hai cấu phần, vốn điều lệ Techcombank sẽ tăng từ 70.862,4 tỷ đồng lên khoảng 106.593,38 tỷ đồng, cao nhất hệ thống.

Trước Techcombank đã có 2 ngân hàng ghi nhận vốn điều lệ trên 100.000 tỷ là VPBank (tròn 100.000 tỷ đồng) và MB (100.687 tỷ đồng). Cả 2 ngân hàng này đều thực hiện tăng vốn trong tháng 9 vừa qua.

Ở khối ngân hàng có vốn nhà nước, cả ba "ông lớn" VietinBank, Vietcombank, BIDV cũng đặt mục tiêu quanh mốc này, nhưng phần lớn vẫn dừng ở kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2026 Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Riêng quý 2 đạt 9.670 tỷ đồng, tăng 22,4%, mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay. Tổng tài sản tại 30/6/2026 đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Năm 2026, ngân hàng đặt hai kịch bản lợi nhuận: kịch bản tích cực tăng 15% lên 37.500 tỷ đồng, kịch bản cơ sở tăng 7,6% lên 35.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Như vậy, sau 6 tháng, Techcombank đã thực hiện khoảng 49 - 53% kế hoạch.