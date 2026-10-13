NAPAS – Sun Holidays: Đặt kỳ nghỉ, tặng 1 triệu đồng với VietQRPay - VietQRGlobal

Cụ thể, chương trình giảm 10%, tối đa 1 triệu đồng khi thanh toán qua VietQRPay hoặc VietQRGlobal của NAPAS trên Sun Holidays - nền tảng thương mại điện tử du lịch của Sun Group.

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh việc chọn điểm đến, thời gian và dịch vụ phù hợp, bài toán chi phí cũng khiến không ít người cân nhắc trước khi đặt chuyến đi.

Từ nhu cầu này, NAPAS phối hợp cùng Sun Holidays triển khai ưu đãi dành riêng cho hội viên Sun Signature khi đặt dịch vụ trên Sun Holidays – nền tảng thương mại điện tử du lịch của Sun Group. Theo đó, khách hàng được giảm trực tiếp 10%, tối đa 1 triệu đồng cho giao dịch đủ điều kiện khi sử dụng VietQRPay hoặc VietQRGlobal.

Đặc biệt, ưu đãi được áp dụng ngay từ bước thanh toán, không cần cần đăng ký riêng hay chờ hoàn tiền. Sau khi lựa chọn kỳ nghỉ và đăng nhập tài khoản Sun Signature, khách hàng chỉ cần chọn phương thức thanh toán thuộc chương trình và có thể nhìn thấy ngay mức giảm trên số tiền cần thanh toán.

Cùng với quyền lợi từ chương trình hội viên và các gói dịch vụ du lịch, ưu đãi thanh toán qua NAPAS mang đến thêm một giải pháp tối ưu ngân sách cho khách hàng. Việc kết hợp nhiều quyền lợi trong cùng hành trình đặt dịch vụ giúp du khách chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu, đồng thời có thêm cơ hội trải nghiệm các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí chất lượng cao.

Thông qua hợp tác với Sun Group, NAPAS tiếp tục mở rộng các tiện ích thanh toán số trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, đưa phương thức thanh toán không tiền mặt đến gần hơn với nhu cầu tiêu dùng thực tế của người dân.

Với VietQRPay và VietQRGlobal, khách hàng có thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện trên nền tảng Sun Holidays. Việc tích hợp phương thức thanh toán cùng chương trình ưu đãi giúp hành trình đặt dịch vụ trở nên liền mạch hơn, từ khâu lựa chọn sản phẩm đến hoàn tất giao dịch. Đặc biệt, cơ chế giảm giá trực tiếp giúp khách hàng dễ dàng nhận biết giá trị ưu đãi và chủ động tính toán chi phí ngay tại thời điểm thanh toán.

Sự cộng hưởng giữa dịch vụ du lịch, chương trình khách hàng thân thiết và giải pháp thanh toán số không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, kích cầu tiêu dùng, mua sắm cho khách du lịch trong và ngoài nước thông qua các phương thức thanh toán không tiền mặt.

Dự định đưa chồng và con đến Phú Quốc vào cuối tháng 11, chị Minh Anh (Hà Nội) lựa chọn combo "Mặt trời Phú Quốc" trên Sun Holidays, bao gồm vé máy bay khứ hồi, hai đêm lưu trú tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay và vé xem show Kiss of the Sea. Với tổng giá trị khoảng 17 triệu đồng, gia đình chị được giảm trực tiếp 1 triệu đồng khi thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal qua NAPAS, tiết kiệm chi phí kỳ nghỉ xuống còn khoảng 16 triệu đồng.

Chị Minh Anh chia sẻ: "Lên kế hoạch cho cả gia đình có một kỳ nghỉ trọn vẹn nhưng vẫn kiểm soát được chi phí không dễ dàng. Việc kết hợp combo, quyền lợi hội viên Sun Holidays và ưu đãi thanh toán của NAPAS giúp gia đình tôi trải nghiệm đầy đủ dịch vụ với mức chi hợp lý. Đặc biệt, ưu đãi được trừ trực tiếp khi thanh toán nên rất thuận tiện, không mất thời gian chờ đợi".

Bên cạnh đó, nền tảng Sun Holidays còn được kết nối trực tiếp với chương trình hội viên Sun Signature nên cho phép người dùng sử dụng điểm thưởng Sun Point đã tích lũy từ những trải nghiệm trước đó trong hệ sinh thái Sun Group để thanh toán trực tiếp đến 100% giá trị đơn hàng. Nhờ đó, khoản điểm thưởng vốn được tích lũy qua mỗi hành trình có thể tiếp tục được chuyển thành giá trị cho kỳ nghỉ kế tiếp.

Với chương trình ưu đãi của NAPAS và Sun Holidays, tối ưu chi phí vẫn trọn vẹn trải trải nghiệm; du khách vẫn có thể chủ động thiết kế hành trình theo sở thích, đồng thời tận dụng được những giá trị cộng hưởng từ một hệ sinh thái hàng không - vui chơi - nghỉ dưỡng trọn vẹn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ số phục vụ đời sống.

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