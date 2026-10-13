Techcom Life hoàn tất tăng vốn lên 4.300 tỷ đồng thuộc top công ty bảo hiểm có vốn dẫn dầu tại Việt Nam

Cột mốc này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng tích cực, duy trì vị thế dẫn đầu trên kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm thực hiện sứ mệnh tái định hình trải nghiệm tham gia bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng Việt.

Một năm định hình vị thế của một tân binh bảo hiểm

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, tăng trưởng thường được đánh giá trong chu kỳ nhiều năm. Vì vậy, việc một doanh nghiệp mới thành lập hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng ngay trong năm hoạt động đầu tiên là tín hiệu đáng chú ý.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Techcom Life ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực ngược chiều thị trường. Công ty tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) và nằm trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu khai thác mới lớn nhất thị trường trong quý III/2026. Cũng trong quý này, tổng doanh thu khai thác mới đạt khoảng 652 tỷ đồng trong khi toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn giảm khoảng 9%. Những con số này chưa đủ để khẳng định thành công dài hạn, nhưng cho thấy doanh nghiệp đã tạo được vị thế nhất định trên thị trường chỉ sau một năm hiện diện.

Công nghệ và AI là nền tảng tạo giá trị khác biệt cho trải nghiệm khách hàng

Điểm đáng chú ý trong mô hình của Techcom Life là việc lựa chọn công nghệ làm nền tảng phát triển ngay từ đầu thay vì bổ sung sau khi doanh nghiệp đạt quy mô nhất định.

Chiến lược AI-first được triển khai xuyên suốt từ khâu phát triển sản phẩm, bán hàng, thẩm định đến chăm sóc khách hàng. Những nền tảng như iProtek, Tori hay LUMOS Engine được xây dựng với mục tiêu giúp lực lượng tư vấn hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời đơn giản hóa trải nghiệm tham gia bảo hiểm cho khách hàng.

Năm qua cũng chứng kiến một số kết quả bước đầu từ cách tiếp cận này. Bảo hiểm sức khỏe Infinite Care nhanh chóng trở thành sản phẩm bán kèm có đóng góp doanh thu lớn nhất chỉ sau ba tháng triển khai với các ưu điểm vượt trội như Hạn mức bảo vệ năm lên tới 5 tỷ cùng tính năng "Gia đình san sẻ" hay quy trình bồi thương ứng dụng AI nhanh chóng, thuận tiện. Thông qua hợp tác cùng RGA – đơn vị tái bảo hiểm quốc tế, Techcom Life cho ra mắt tính năng thẩm định nhanh OnePass tháng 8 vừa qua. Với chỉ một câu hỏi sức khỏe duy nhất, rút gọn hàng chục câu hỏi theo thông lệ thị trường hiện nay, One Pass được áp dụng cho gần 38% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hiện tại.

Từ góc độ khách hàng, các sáng kiến này được ghi nhận bởi các chỉ số trải nghiệm. Techcom Life hiện duy trì điểm hài lòng khách hàng (CSAT) 4,9/5 và chỉ số khuyến nghị ròng (NPS) đạt 89, thuộc nhóm cao trên thị trường. Đồng thời, những nỗ lực về sản phẩm, công nghệ và chuyển đổi số cũng mang về cho doanh nghiệp bốn giải thưởng quốc tế từ The Asian Banker Vietnam Awards và Insurance Asia Awards ngay trong năm đầu tiên hoạt động.

Sẵn sàng nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn

Nếu kết quả kinh doanh phản ánh khả năng tăng trưởng, thì việc hoàn tất tăng vốn và kiện toàn cơ cấu cổ đông vừa qua cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị nguồn lực cho một giai đoạn dài hạn hơn.

Cùng với sự tham gia của One Mount Group với vai trò cổ đông chiến lược về công nghệ và dữ liệu, Techcom Life tiếp tục mở rộng đầu tư vào các nền tảng số, năng lực phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Song song với đó là các hoạt động hướng tới cộng đồng, từ chương trình trách nhiệm xã hội "Gieo yêu thương cùng Techcom Life" với cam kết ngân sách đối ứng 10 tỷ đồng đến vai trò tài trợ chính giải chạy thiếu nhi Kids Run, giải Phá Kỷ lục Quốc gia trong khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế Techcombank tại Hà Nội.

Chia sẻ nhân dịp doanh nghiệp tròn một năm hoạt động, ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life, cho biết:

"Chúng tôi thành lập Techcom Life với khát vọng tái định hình ngành bảo hiểm và trao quyền để mỗi người chủ động hơn với tương lai của mình. Sau một năm, điều đáng khích lệ nhất không chỉ là những kết quả tăng trưởng mà là việc chúng tôi đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đó thông qua những giá trị cụ thể cho khách hàng và thị trường. Việc tăng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng tiếp tục củng cố cam kết dài hạn của các cổ đông đối với Techcom Life, đồng thời tạo thêm nguồn lực để chúng tôi đầu tư cho công nghệ, đổi mới sản phẩm và mở rộng năng lực phân phối khi bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo."

Sau năm đầu tiên, câu hỏi đối với Techcom Life có lẽ không còn là doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh đến đâu, mà là liệu mô hình bảo hiểm dựa trên công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng mà doanh nghiệp đang theo đuổi có thể tạo ra những thay đổi dài hạn cho thị trường hay không. Việc hoàn tất tăng vốn lên 4.300 tỷ đồng cho thấy các cổ đông đang đặt niềm tin vào khả năng đó.