Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên: Nữ cựu Chủ tịch bán sạch vốn

Cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Cổ phiếu CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đang ghi nhận chuỗi tăng giá mạnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Từ mức 15.500 đồng/cổ phiếu ngày 25/9, mã này tăng liên tục trong 12 phiên, lên 47.500 đồng/cổ phiếu khi kết thúc phiên 14/10. Thị giá CAR đã tăng khoảng 206,5%, tương đương hơn 3 lần chỉ sau chưa đầy ba tuần giao dịch.

Trong nhiều phiên đầu của chuỗi tăng, thanh khoản CAR ở mức rất thấp. Ngày 29/9, chỉ có 200 cổ phiếu được giao dịch. Phiên 30/9 ghi nhận 300 cổ phiếu, trong khi phiên 7/10 chỉ có 100 cổ phiếu khớp lệnh.

Đến ngày 8/10, thanh khoản bất ngờ tăng lên hơn 410.000 cổ phiếu, tiếp tục duy trì trên 400.000 đơn vị trong phiên 9/10. Khối lượng giao dịch sau đó giảm xuống còn khoảng 77.600 cổ phiếu ngày 12/10 và 181.000 cổ phiếu ngày 13/10.

Đặc biệt, phiên 14/10, CAR tiếp tục tăng gần 10% lên 47.500 đồng/cổ phiếu nhưng khối lượng khớp lệnh chỉ đạt 1.100 đơn vị.

Giá trị vốn hóa của Trí Việt đạt khoảng 264 tỷ đồng, tăng gần 180 tỷ đồng so với thời điểm trước chuỗi tăng.

Ngày 6/10, doanh nghiệp đã công bố văn bản giải trình về việc cổ phiếu CAR tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 29/9 đến 5/10. Công ty cho biết hoạt động kinh doanh vẫn bình thường và không có thông tin nội bộ chưa công bố có thể trực tiếp gây ra biến động giá.

Nữ Chủ tịch một thời bán toàn bộ cổ phần, hàng loạt cổ đông mới xuất hiện

Diễn biến tăng giá của CAR diễn ra sau giai đoạn doanh nghiệp chứng kiến hàng loạt giao dịch cổ đông lớn và người nội bộ.

Bà Nguyễn Thùy Thương, người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Trí Việt từ năm 2017, đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc giai đoạn 2019 đến tháng 4/2022. Bà cũng từng là người đại diện pháp luật của IB Plus, một trong những cổ đông lớn lâu năm của công ty. Hiện ông Võ Thái Phong đảm nhiệm vị trí Chủ tịch, còn bà Thương tiếp tục tham gia HĐQT.

Từ ngày 27/8 đến 4/9, bà Thương bán toàn bộ 884.950 cổ phiếu CAR, tương đương 15,9% vốn điều lệ. Sau giao dịch, cựu Chủ tịch không còn trực tiếp sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp. Mục đích bán là cơ cấu danh mục đầu tư.

Người thân của bà Thương cũng bán cổ phiếu trong cùng giai đoạn. Ông Đỗ Quốc Hùng, anh rể bà Thương, bán toàn bộ 204.600 cổ phiếu, tương đương 3,68% vốn. Bà Nguyễn Hoàng Thơ, chị ruột bà Thương, bán 75.400 cổ phiếu và giảm lượng nắm giữ xuống 122.600 cổ phiếu, tương đương 2,2%.

Trước đó, bà Đào Thị Thanh Hà, khi còn giữ chức Kế toán trưởng, cũng bán 208.560 cổ phiếu vào ngày 17/8. Đến ngày 9/10, Trí Việt miễn nhiệm bà Hà và bổ nhiệm ông Nguyễn Vĩnh Quân thay thế.

Ở nhóm cổ đông tổ chức, CTCP Fibo Invest và CTCP Đầu tư và Tư vấn IB Plus lần lượt giảm mạnh tỷ lệ nắm giữ trong tháng 6-9/2026. Cả hai đã rời danh sách cổ đông lớn của CAR.

Trong khi nhóm cổ đông cũ giảm sở hữu, nhiều nhà đầu tư cá nhân xuất hiện với lượng cổ phần lớn.

Ngày 27/8, ông Bùi Trung Thành mua 794.300 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 14,27% vốn. Đến ngày 3/9, ông Trần Lê An mua 580.000 cổ phiếu, tương đương 10,42%; bà Trần Hà Linh nâng lượng nắm giữ lên 420.000 cổ phiếu, tương đương 7,55%; bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh mua 402.000 cổ phiếu, tương đương 7,22%.

Ông Trần Lê An và bà Trần Hà Linh có quan hệ cha con, với tổng lượng nắm giữ tại các mốc công bố là 1 triệu cổ phiếu, tương đương gần 18% vốn điều lệ.

Tính cả cổ đông tổ chức xuất hiện sau đó là Visakai, năm nhà đầu tư mới này đã ghi nhận lượng sở hữu tổng cộng gần 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 46,68% vốn CAR.

Doanh nghiệp mang tên Visakai bất ngờ trở thành cổ đông lớn

Theo công bố của HNX ngày 13/10, CTCP Công nghệ Visakai đã mua 401.600 cổ phiếu CAR, tương đương 7,22% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện ngày 8/10, đúng phiên cổ phiếu CAR tăng trần với thanh khoản hơn 410.000 đơn vị. Trước giao dịch, Visakai không sở hữu cổ phần tại Trí Việt.

CTCP Công nghệ Visakai thành lập ngày 5/11/2021, trụ sở tại số 424/11A Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP.HCM.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Hồ sơ còn ghi nhận các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, phần mềm và hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Về hoạt động kinh doanh, Trí Việt là doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ và giáo dục STEAM dành cho trẻ em.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 42,7 tỷ đồng, tăng 102% so với năm trước, song mới hoàn thành 89% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, giảm 35% và chỉ hoàn thành 53% mục tiêu đề ra.