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Vinpearl là doanh nghiệp lớn được người lao động yêu thích nhất năm 2026

| | Doanh nghiệp

Vinpearl là doanh nghiệp lớn được người lao động yêu thích nhất năm 2026

Ngày 14 tháng 10 năm 2026 – Công ty CP Vinpearl chính thức trở thành doanh nghiệp đứng đầu Top 100 Doanh nghiệp được người lao động yêu thích nhất năm 2026 – Khối doanh nghiệp lớn do CareerViet công bố, đồng thời giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ngành Khách sạn – Du lịch.

Dấu ấn dẫn đầu trên cả hai bảng xếp hạng tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu tuyển dụng hàng đầu Việt Nam của Vinpearl, đồng thời củng cố lợi thế thu hút nhân tài của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển toàn cầu.

Kết quả xếp hạng năm 2026 được xác lập từ khảo sát quy mô lớn với hơn 82.000 người tham gia bình chọn cho 7.301 doanh nghiệp thuộc 30 ngành nghề trên toàn quốc. Chương trình "Doanh nghiệp yêu thích" là khảo sát thường niên phi lợi nhuận do CareerViet – thành viên tập đoàn nhân sự quốc tế Kariera Group – tổ chức năm thứ 13, với sự cố vấn về phương pháp nghiên cứu của Amco Việt Nam, đơn vị có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường.

Vị trí số 1 ở cả bảng xếp hạng khối doanh nghiệp lớn và ngành Du lịch - Khách sạn năm 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của Vinpearl trên thị trường nhân sự. Trước đó, năm 2025, Vinpearl đã dẫn đầu ngành Du lịch/Ẩm thực/Nghỉ dưỡng trong bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe công bố. Việc liên tiếp giữ vị trí cao nhất tại các hạng mục xếp hạng của hai khảo sát độc lập cho thấy sức hấp dẫn của Vinpearl đối với người lao động, đồng thời củng cố uy tín thương hiệu tuyển dụng trong lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Sức hấp dẫn của Vinpearl trên thị trường tuyển dụng gắn liền với quy mô và sự phát triển của hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Vinpearl hiện vận hành 67 cơ sở tại 20 tỉnh, thành, bao gồm 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, 17 công viên chủ đề VinWonders, 7 sân golf, 5 trung tâm hội nghị và nhà hát cùng nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí quy mô lớn. Không chỉ mang đến cơ hội nghề nghiệp đa dạng, mạng lưới hoạt động rộng khắp còn tạo điều kiện để người lao động phát triển chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận các mô hình vận hành dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, chia sẻ: " Đối với Vinpearl, con người là nền tảng cốt lõi tạo nên chất lượng dịch vụ và sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp. Chúng tôi xác định xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao là ưu tiên chiến lược, bảo đảm năng lực vận hành hệ sinh thái dịch vụ quy mô lớn và hiện thực hóa mục tiêu đưa thương hiệu du lịch – nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm thế giới ".

Song hành với những thành tựu trên thị trường nhân sự Việt Nam, Vinpearl còn ghi dấu bước tiến quan trọng trên thị trường quốc tế. Năm 2026, Brand Finance vinh danh Vinpearl là Thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới, với 95,4/100 điểm Brand Strength Index và xếp hạng AAA+ – cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá. Giá trị thương hiệu tăng 86%, đạt 381 triệu USD, đưa Vinpearl lần đầu tiên gia nhập Top 50 thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới.

Những thành tích nổi bật trong năm 2026 tiếp tục khẳng định tầm vóc và vị thế của Vinpearl trên cả thị trường du lịch quốc tế và thị trường nhân sự Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để Vinpearl phát huy sức mạnh thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hiện diện trên thị trường toàn cầu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thương hiệu du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, góp phần nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế./.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
vinpearl, VPL

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