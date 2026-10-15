Tỷ phú Elon Musk chia sẻ hình ảnh triển khai Starlink tại đảo Hải Phòng

Ngày 14/10, tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, đăng tải hình ảnh hoạt động triển khai Internet vệ tinh Starlink tại Hải Phòng trên mạng xã hội X, kèm thông điệp: “Starlink brings Internet access to remote places” (Starlink mang Internet đến những nơi xa xôi).

Bài đăng có hình ảnh nghiệm thu dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại đặc khu Cát Hải và nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị. Nội dung thu hút hơn 700.000 lượt xem, góp phần đưa hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thông tại các địa bàn biển, đảo của Hải Phòng đến với cộng đồng quốc tế.

Bài đăng trên mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, chương trình triển khai Starlink tại Hải Phòng được thực hiện với sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, Viễn thông Quốc tế FPT và các đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, 10 bộ thiết bị Starlink Standard 4X được bố trí tại hai đặc khu, gồm 6 bộ ở Cát Hải và 4 bộ tại Bạch Long Vĩ. Starlink Việt Nam hỗ trợ thiết bị cùng 6 tháng sử dụng miễn phí gói dịch vụ Starlink Impact Plan.

Tại Cát Hải, thiết bị được lắp đặt ở 6 địa điểm gồm trụ sở UBND đặc khu, bến tàu Việt Hải, bến tàu Gia Luận và các trạm Quai Tơ, Vạn Tả, Trà Báu.

Ngày 9/10, các đơn vị tiến hành kiểm tra thiết bị, chất lượng tín hiệu, tốc độ truy cập và khả năng duy trì kết nối tại những địa điểm này. Sau quá trình kiểm tra, đại diện UBND đặc khu Cát Hải, Starlink Việt Nam và Viễn thông Quốc tế FPT ký biên bản nghiệm thu, đưa dịch vụ vào sử dụng.

Trước đó, tại Diễn đàn Chuyển đổi số Hải Phòng năm 2026 ngày 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Starlink Services Việt Nam triển khai hoạt động tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ Internet vệ tinh cho Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Starlink Services Việt Nam triển khai hoạt động tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ Internet vệ tinh cho Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Ảnh: Nguyễn Hải.

Starlink là dịch vụ Internet sử dụng hệ thống vệ tinh quỹ đạo tầm thấp do SpaceX phát triển, hướng đến cung cấp kết nối tại những khu vực xa trung tâm, địa hình phức tạp hoặc khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất.

Tại Hải Phòng, dịch vụ được kỳ vọng bổ sung phương thức kết nối cho các địa bàn biển, đảo, phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động du lịch, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiếp cận dịch vụ số của người dân.

Đặc biệt, kết nối vệ tinh có thể đóng vai trò dự phòng khi mưa bão, thiên tai làm gián đoạn mạng viễn thông thông thường, hỗ trợ công tác chỉ đạo, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá chất lượng kết nối, tính ổn định, hiệu quả khai thác và chi phí vận hành, làm cơ sở xem xét khả năng ứng dụng tại những khu vực có nhu cầu thực tế.