Geleximco của ông Vũ Văn Tiền tạm “lỗ” hơn 1.500 tỷ sau gần một năm chi 2.562 tỷ đồng mua Viettronics,

Từ cú tăng hơn 5 lần đến khoản chênh lệch âm 1.510 tỷ đồng

Tháng 10/2025, Tập đoàn Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền gây chú ý khi chi hơn 2.562 tỷ đồng mua gần 88% cổ phần Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics, mã chứng khoán VEC) từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Thương vụ được thực hiện qua phiên đấu giá ngày 24/10/2025, với 4 nhà đầu tư tham gia. Geleximco trả giá cao gấp 2,66 lần mức khởi điểm 964 tỷ đồng để giành quyền kiểm soát doanh nghiệp điện tử lâu đời này.

Đáng chú ý, đây là lần đấu giá thứ ba sau hai lần không thành công trước đó. Trên thị trường chứng khoán, VEC lập tức trở thành một trong những cổ phiếu có biến động mạnh nhất.

Ngày 13/10/2025, cổ phiếu mới giao dịch ở mức 12.400 đồng. Đến ngày Geleximco thắng đấu giá, thị giá đã tăng lên 23.200 đồng. Đà tăng tiếp tục kéo dài và đến phiên 1/12/2025, VEC có lúc chạm 64.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 416% chỉ trong chưa đầy hai tháng.

Tuy nhiên, mức đỉnh này vẫn thấp hơn giá mua bình quân khoảng 66.500 đồng/cổ phiếu mà Geleximco đã trả để thâu tóm Viettronics.

Sau giai đoạn tăng nóng, VEC đảo chiều và liên tục mất giá. Đến phiên giao dịch ngày 13/10/2026, thị giá chỉ còn 27.300 đồng, thấp hơn khoảng 57% so với đỉnh đầu tháng 12 năm trước.

Với 38.529.750 cổ phiếu đang nắm giữ, giá trị tham chiếu khoản đầu tư của Geleximco theo thị giá chỉ còn khoảng 1.052 tỷ đồng, thấp hơn giá mua ban đầu khoảng 1.510 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 59%.

Tuy nhiên, đây chỉ là khoản chênh lệch tạm tính theo thị giá, không phải khoản lỗ đã được Geleximco hiện thực hóa. Đặc biệt, phiên 13/10 chỉ có 100 cổ phiếu VEC được khớp lệnh, nên giá giao dịch trên UPCoM khó phản ánh đầy đủ giá trị chuyển nhượng cả lô cổ phần kiểm soát.

Trong khi thị giá trải qua hành trình tăng nóng rồi lao dốc, bên trong Viettronics đang diễn ra một loạt thay đổi đáng chú ý.

Từ doanh nghiệp điện tử đến hóa chất, xi măng và bất động sản

Ngay sau khi Geleximco trở thành cổ đông chi phối, Viettronics tiến hành thay đổi bộ máy điều hành.

Tháng 11/2025, ông Nguyễn Văn Đông được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Thanh Tuấn. Ông Vũ Văn Hậu, lãnh đạo Geleximco, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay ông Vũ Hải Vĩnh. Đến tháng 6/2026, ông Nguyễn Văn Đông tiếp tục xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 6/2026, Viettronics thông qua việc bổ sung 12 ngành nghề kinh doanh mới, trong đó có nhiều lĩnh vực khá xa hoạt động điện tử truyền thống.

Đáng chú ý là sản xuất hóa chất cơ bản, sản phẩm từ khoáng phi kim loại, xi măng, vôi, thạch cao, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột. Doanh nghiệp cũng bổ sung các ngành kho bãi, vận tải hàng hóa, đại lý và môi giới hàng hóa.

Một thay đổi khác nằm ở cách Viettronics xử lý danh mục đầu tư. Theo tài liệu đại hội, ban lãnh đạo chủ trương tập trung nguồn lực vào những công ty mà Viettronics nắm quyền chi phối, đồng thời xem xét cơ cấu lại các khoản đầu tư không còn phù hợp.

Doanh nghiệp cũng giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025, không chia cổ tức. Một trong những lý do được nêu tại nghị quyết là chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Viettronics Quốc Tế với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Viettronics dự kiến góp 65 tỷ đồng.

Những động thái mới nhất còn cho thấy doanh nghiệp đang dành sự quan tâm cụ thể cho bất động sản.

Ngày 15/9/2026, Viettronics ký hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ đồng, bao gồm thuế VAT, với Công ty Cổ phần Glexhomes, một doanh nghiệp có liên quan trong hệ sinh thái Geleximco.

Theo văn bản công bố thông tin ngày 16/9, nội dung hợp đồng liên quan đến việc tư vấn, thực hiện thủ tục đất đai, chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, lập hoặc điều chỉnh quy hoạch đối với các khu đất, dự án của Viettronics và đơn vị thành viên.

Động thái này diễn ra sau khi Viettronics ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành và Khai thác Bất động sản Geleximco (Geleximco PME) hồi tháng 1/2026. Hai bên thống nhất hợp tác trong quản lý, vận hành dự án và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

Trên nền tảng tuyển dụng CareerViet, đơn vị mang tên Tập đoàn Geleximco – Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đã đăng tuyển vị trí chuyên viên phát triển dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, với mức lương 25–35 triệu đồng/tháng.

Tin tuyển dụng cập nhật ngày 27/9/2026 mô tả công việc chủ yếu liên quan đến phát triển dự án bất động sản, bao gồm tìm kiếm cơ hội đầu tư và mua bán – sáp nhập, khảo sát pháp lý đất đai, đánh giá quy hoạch, lập phương án đầu tư và triển khai thủ tục dự án. Một vị trí pháp chế khác cũng được tuyển dụng để tham gia thẩm định hồ sơ đất đai, quy hoạch, hợp đồng đầu tư và xây dựng.

Geleximco đã nhìn thấy gì ở Viettronics?

Ngoài hoạt động điện tử, một phần sức hấp dẫn của Viettronics đối với các nhà đầu tư có thể đến từ mạng lưới công ty thành viên và quỹ đất đang quản lý. Khi SCIC thoái vốn, Viettronics cùng hệ thống doanh nghiệp thành viên quản lý khoảng 13 ha đất tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong đó có những vị trí đáng chú ý như 15 Trần Hưng Đạo tại Hà Nội, 6 Phạm Văn Hai và các khu đất trên đường Nơ Trang Long tại TP.HCM. Phần lớn các địa điểm được đề cập là đất thuê trả tiền hằng năm.

Bên cạnh bất động sản, Viettronics cũng đang cơ cấu lại những khoản đầu tư tài chính.

Cuối năm 2025, doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 35,7% vốn tại Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom), thu về 171,36 tỷ đồng. Khoản lãi từ thương vụ này lên tới gần 149,7 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận năm.

Nhờ nguồn thu đột biến, lợi nhuận trước thuế năm 2025 của công ty mẹ Viettronics đạt gần 119 tỷ đồng, trong khi năm 2024 còn lỗ 27,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch năm 2026 lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khác. Viettronics đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty mẹ 358,2 tỷ đồng, tăng hơn 6%, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ 6,64 tỷ đồng, giảm tới 94,4%.

Nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp không còn dự kiến khoản lợi nhuận bất thường lớn từ thoái vốn như năm 2025, trong khi chi phí hoạt động tăng.

Ở góc độ hợp nhất, tình hình nửa đầu năm 2026 tích cực hơn. Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 16,27 tỷ đồng, so với mức chưa đến 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Từ tháng 11/2025, ông Vũ Văn Tiền chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Geleximco, trong khi ông Vũ Văn Hậu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn. Những bước tái cấu trúc Viettronics sau thâu tóm vì vậy đang được triển khai dưới bộ máy điều hành mới.



