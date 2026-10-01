Bầu Đức 5 lần chi hơn 300 tỷ đồng bắt đáy cổ phiếu HAG sau tuyên bố "nếu lỗ cứ kêu tôi ra chửi", kết quả hiện tại ra sao?

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) diễn ra ngày 17/4, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) gây chú ý khi khuyến khích cổ đông cân nhắc mua thêm cổ phiếu trong bối cảnh thị giá đi xuống.

“Cổ đông mà có tiền thì cứ giống tôi, mua thêm. 1-2 năm nữa mà lỗ, cứ kêu ông Đức ra chửi. Tôi không cam kết sẽ mua lại, nhưng cam kết nếu lỗ cứ kêu tôi ra chửi”, ông Đức chia sẻ.

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HAGL cho biết bản thân đã mua vào hàng triệu cổ phiếu và sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu. Theo ông, việc cổ phiếu giảm giá là cơ hội để tích lũy.

Đến nay, sau gần 6 tháng kể từ phát biểu trên, bầu Đức đã hoàn tất tổng cộng 5 đợt mua cổ phiếu HAG trong năm 2026.

5 lần xuống tiền, mua tổng cộng 21 triệu cổ phiếu

Đợt mua đầu tiên diễn ra từ ngày 11-18/3, khi ông Đức mua thành công 5 triệu cổ phiếu HAG thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Giao dịch giúp lượng cổ phiếu nắm giữ tăng từ 304,95 triệu lên 309,95 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 24,45%.

Chưa đầy một tháng sau, từ ngày 26/3 đến 16/4, Chủ tịch HAGL tiếp tục hoàn tất giao dịch mua 4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên gần 314 triệu đơn vị.

Ngay sau đại hội cổ đông thường niên, ông Đức tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu và hoàn tất giao dịch vào ngày 12/5. Đến ngày 22/6, vị doanh nhân này mua thành công thêm 4 triệu cổ phiếu trong đợt giao dịch thứ tư.

Lần mua gần nhất được thực hiện từ ngày 29/6 đến 7/7, với khối lượng 4 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HAG do cá nhân ông Đức nắm giữ tăng lên gần 326 triệu đơn vị, chiếm 25,72% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ trong khoảng 4 tháng, Chủ tịch HAGL đã mua thêm tổng cộng 21 triệu cổ phiếu HAG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 24,06% lên 25,72%.

Các giao dịch đều được thực hiện qua khớp lệnh trên sàn. Với mặt bằng thị giá HAG trong thời gian này, tổng số tiền ông Đức bỏ ra ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Khoản đầu tư đang tạm lỗ gần 20 tỷ đồng

Dù liên tục mua thêm cổ phiếu, diễn biến thị giá HAG đến giữa tháng 10 vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho các giao dịch nói trên nếu tính theo phương pháp ước lượng giá vốn.

Ngày 14/10, cổ phiếu HAG giao dịch quanh mức 14.400 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, 21 triệu cổ phiếu mà bầu Đức mua thêm trong năm 2026 có giá trị thị trường khoảng 302,4 tỷ đồng.

Nếu tạm lấy giá đóng cửa tại thời điểm kết thúc từng đợt mua để ước tính giá vốn, tổng giá trị đầu tư vào khoảng 319-321 tỷ đồng. Theo đó, khoản đầu tư này ước tính đang ghi nhận mức lỗ tạm tính khoảng 18-20 tỷ đồng, tương đương gần 6% vốn bỏ ra.