Long Châu cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiên phong đưa bác sĩ đến nhà thuốc

‏Cùng sự đồng hành của 16 hãng dược phẩm đa quốc gia, các bên khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng dài hạn "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây". Chương trình hướng đến kết nối bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ và các đối tác y tế, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tư vấn, tầm soát và chăm sóc sức khỏe thuận tiện cho người dân trên toàn quốc.‏

‏Hợp lực chuyên môn, đưa bác sĩ đến gần người dân hơn‏

‏Lễ khởi động có sự tham dự của: ThS.‏ ‏DS. Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; BS.CKII Huỳnh Minh Chín - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; PGS.TS.BS.CKII Phan Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM; ‏ ‏bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; cùng các chuyên gia, bác sĩ, đại diện 16 hãng dược phẩm đa quốc gia và các cơ quan thông tấn, báo chí.‏

‏Sự hợp lực giữa đội ngũ bác sĩ, dược sĩ và các đối tác y tế mở ra thêm cơ hội để người dân được tiếp cận thông tin y khoa chính thống và tư vấn sức khỏe thuận tiện, liền mạch hơn. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Trong cộng đồng, nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, tiền đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa hay bệnh thận mạn có thể tiến triển âm thầm, khiến người dân khó nhận biết nguy cơ và chưa chủ động theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, nhu cầu tiếp cận thông tin y khoa chính thống, tầm soát sớm và được trao đổi trực tiếp với bác sĩ ngày càng thiết thực.‏

‏Từ thực tiễn đó, "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây" (Doctor In Store) được khởi động nhằm kết nối nguồn lực chuyên môn của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam với mạng lưới nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Với sự đồng hành của 16 hãng dược phẩm đa quốc gia, chương trình hướng đến phát huy sức mạnh hợp tác đa bên, đưa các hoạt động giáo dục sức khỏe, đánh giá nguy cơ và tư vấn cùng bác sĩ đến gần hơn với đời sống hằng ngày.‏

‏ThS.DS. Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả chăm sóc sức khỏe thực tế cho người dân. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏ThS.DS. Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhận định: "‏Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ chủ động tập hợp, điều phối bác sĩ, chuyên gia, tham gia xây dựng, thẩm định nội dung và giám sát chất lượng chuyên môn. Chúng tôi xác định chương trình phải lấy người dân làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng, hiệu quả thực tế làm thước đo; bảo đảm độc lập chuyên môn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kết nối phù hợp với hệ thống khám, chữa bệnh. Thành công không chỉ được tính bằng số hoạt động tổ chức, mà bằng việc người dân hiểu đúng hơn, chủ động chăm sóc sức khỏe tốt hơn và được hỗ trợ kịp thời hơn."‏

‏Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khẳng định cam kết phụng sự sức khỏe cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, nhấn mạnh: ‏"Vì một Việt Nam khỏe mạnh là cam kết lâu dài của Long Châu trên hành trình phụng sự cộng đồng. Chúng tôi nỗ lực trở thành điểm chạm y tế đầu tiên gần gũi, đáng tin cậy, đồng hành cùng người dân trong từng giai đoạn cuộc đời. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp lực giữa mạng lưới Long Châu và nguồn lực chuyên môn của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để người dân gặp gỡ bác sĩ dễ dàng hơn, ngay tại những nơi quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn đây không chỉ là những hoạt động tư vấn riêng lẻ, mà là sự đồng hành lâu dài, giúp mỗi người dân và gia đình có thêm điểm tựa chuyên môn đáng tin cậy, an tâm hơn trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe."‏

‏Kiến tạo hành trình chăm sóc sức khỏe liền mạch, đồng hành dài hạn‏

‏Điểm khác biệt của chương trình là xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục với 5 bước kết nối: Hiểu đúng về bệnh; Đánh giá nguy cơ, tầm soát sớm; Kết nối bác sĩ chuyên khoa; Tuân thủ điều trị, sống khỏe; và Đồng hành chăm sóc dài hạn.‏

‏Thông qua mô hình này, người dân không chỉ được tiếp cận kiến thức y khoa chính thống, đánh giá các yếu tố nguy cơ và tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ, mà còn được hỗ trợ theo dõi sức khỏe, nâng cao tuân thủ điều trị và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Các hoạt động tại nhà thuốc đóng vai trò kết nối, hỗ trợ người dân tìm đến cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa phù hợp khi cần thiết.‏

‏Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ về hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục của dự án. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Theo kế hoạch, Long Châu cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đối tác dự kiến triển khai ít nhất 3 chủ đề chăm sóc sức khỏe trọng tâm mỗi tháng, kết hợp truyền thông giáo dục sức khỏe đa nền tảng với chuỗi hoạt động gặp gỡ, tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ tại nhà thuốc. Trong giai đoạn đầu, chương trình dự kiến tổ chức khoảng 90 sự kiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận chuyên môn y khoa cho người dân tại nhiều địa phương.‏

‏Trong đó, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam giữ vai trò đối tác chuyên môn chiến lược, kết nối đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và phối hợp xây dựng các nội dung y khoa. Long Châu phát huy lợi thế mạng lưới nhà thuốc, đội ngũ dược sĩ và hệ sinh thái công nghệ để đưa chương trình đến cộng đồng. Sự đồng hành của 16 hãng dược phẩm đa quốc gia góp phần bổ sung nguồn lực, kinh nghiệm và các sáng kiến nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu thực tiễn.‏

‏Bên cạnh hoạt động trực tiếp, chương trình còn định hướng mở rộng tư vấn sức khỏe từ xa và ứng dụng các giải pháp chăm sóc sức khỏe số. Thông qua Long Châu Care Note và các kênh chăm sóc khách hàng, người dân được định hướng tiếp tục theo dõi sức khỏe, ghi nhớ hướng dẫn chuyên môn và chủ động tái khám, tầm soát khi cần thiết.‏

‏Chuỗi nhà thuốc Long Châu trở thành điểm kết nối cộng đồng, giúp người dân tiếp cận kiến thức y khoa, tư vấn và tầm soát trực tiếp, miễn phí với bác sĩ, kiến tạo hành trình chăm sóc sức khỏe bền vững. Ảnh: Ngô Lộc‏

‏Phát huy mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc phủ khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ, Long Châu kỳ vọng trở thành cầu nối gần gũi giữa người dân và đội ngũ chuyên môn y tế, góp phần đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu đến gần hơn với cộng đồng. Với Long Châu, đây tiếp tục là bước tiến "gần người dân, sát người dân", mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà thuốc, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. ‏

‏Sự ra đời của "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây" đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh" của Long Châu cùng các đối tác, hướng đến xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và lấy người dân làm trung tâm.‏

‏Không chỉ đưa bác sĩ đến gần người dân hơn, chương trình còn hướng đến tạo dựng một hành trình chăm sóc sức khỏe dài hạn, nơi mỗi người dân có thêm kiến thức, sự hỗ trợ chuyên môn và niềm an tâm để chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.‏