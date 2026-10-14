Siêu dự án tổ hợp hóa dầu ở TP.HCM tăng vốn lên hơn 6,15 tỷ USD

Theo văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM, việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư và vốn huy động không làm thay đổi mục tiêu, quy mô và các nội dung khác của dự án, theo hồ sơ pháp lý đã được phê duyệt.

Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam đặt tại xã Long Sơn , do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn - thành viên của SCG Chemicals - ngành hóa dầu thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan), đầu tư.

Dự án có tổng đầu tư ban đầu là 5,656 tỷ USD. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án lọc dầu lớn nhất Miền Nam này tăng lên 6,156 tỷ USD, tương đương 148.981,2 tỷ đồng.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn nâng vốn lên hơn 148.981 tỷ đồng. (Ảnh: CĐT)

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn chủ động cân đối, huy động đầy đủ nguồn vốn, bảo đảm năng lực thực hiện dự án theo tiến độ quy định.

Doanh nghiệp tiếp tục triển khai các nội dung đã được phê duyệt, phối hợp với UBND xã Long Sơn trong quá trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch chung TP.HCM và các quy định hiện hành.

Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam được UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 24/10/2025, có mục tiêu sản xuất các sản phẩm hóa dầu như ethylene, propylene, 1,3-butadiene, HDPE, LLDPE và polypropylene, phục vụ cho cả khách hàng trong nước và quốc tế.

Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, với công suất sản xuất 1,35 triệu tấn olefin và 1,4 triệu tấn polyolefin mỗi năm.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, dự án đã khởi động và vận hành thương mại từ năm 2022. Tuy nhiên, trước những khó khăn của thị trường hóa dầu toàn cầu, và việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu, logistics, doanh nghiệp đã tạm ngừng vận hành từ giữa tháng 5/2026. Dự kiến thời gian tạm ngừng có thể kéo dài đến tháng 3/2027.

Trong thời gian này, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại, cung cấp các sản phẩm polyolefin cho thị trường trong nước.

Với các hạng mục đầu tư bổ sung, đến tháng 6/2026, tiến độ thực tế của hạng mục xây dựng bể chứa nguyên liệu chính đạt 61,5%; hạng mục điều chỉnh nhà máy Olefins để sử dụng nguyên liệu ethane đạt 42,9%.

Hai hạng mục này dự kiến hoàn thành trong quý 4/2028.

Năm 2018, Tập đoàn SCG của Thái Lan đã mua lại 29% vốn từ PVN, nắm giữ 100% cổ phần, trở thành chủ đầu tư duy nhất của dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam.