Phó Tổng giám đốc một doanh nghiệp trên sàn bị khởi tố vì trộm cắp tài sản

Ngày 12/10/2026, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (mã CK: NOS) nhận được Công văn số 6932/TB-CSHS (Đ2) ngày 01/10/2026 thông tin có nội dung: Công an Cảnh sát điều tra Thành phố Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thế Việt – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy đinh tại Điều 73- Bộ luật hình sự.

Ông Lê Thế Việt được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc của công ty từ tháng 7/2020.

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, với tên gọi là Công ty Vận tải Thủy Bắc. Công ty được đổi tên thành Công ty Vận tải Biển Bắc từ ngày 01/04/2004. Ngày 12/06/2017, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh vận tải biển.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, NOS ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 30 tỷ, giảm 46% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 64 tỷ đồng. Công ty lỗ lũy kế tới cuối quý 2/2026 gần 5.628 tỷ đồng.