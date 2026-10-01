Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 14/10: Xuất hiện công ty đầu tiên báo lỗ, 2 doanh nghiệp báo lãi 9 tháng hơn 1.000 tỷ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026 ngày 14/10:

Kinh Bắc City (KBC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.768 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

F88 (F88) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 401 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 80%.

Taicera (TCR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 20 tỷ đồng, thu hẹp so với khoản lỗ 45 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sông Đà 7.02 (S72) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, giảm 28%.

HVS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt khoảng 2 tỷ đồng, tăng 263% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế khoảng 5 tỷ đồng, tăng 238%.

Thủy điện Xuân Minh (XMP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 giảm 83% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 11%, đạt 23 tỷ đồng.

Idico-Linco (LAI) ước lỗ trước thuế 6 tỷ đồng trong quý 3/2026.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng của PVEP đạt khoảng 42.406 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch sản xuất kinh doanh và 114% kế hoạch quản trị 9 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 15.295 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.



