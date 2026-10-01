Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 soát xét, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đạt doanh thu thuần 465.682 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 55.829 tỷ đồng, cao hơn 90,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu chia đều cho 181 ngày đầu năm, bình quân mỗi ngày Petrovietnam tạo ra khoảng 2.573 tỷ đồng doanh thu và hơn 308 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tính theo giờ, tập đoàn ghi nhận doanh thu khoảng 107 tỷ đồng và lợi nhuận gần 13 tỷ đồng.

Đằng sau những con số này là hoạt động kinh doanh trải rộng từ khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, sản xuất điện, phân bón đến thương mại và dịch vụ kỹ thuật. Theo báo cáo bộ phận, thương mại và phân phối tiếp tục là mảng có doanh thu lớn nhất, đạt hơn 335.482 tỷ đồng, tăng khoảng 72% so với cùng kỳ. Đây cũng là lĩnh vực đóng góp doanh thu lớn nhất trong hệ sinh thái Petrovietnam.

Mảng chế biến dầu khí mang về hơn 121.357 tỷ đồng, tăng gần 47%. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ghi nhận doanh thu 31.634 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng mạnh, lượng tiền Petrovietnam đang nắm giữ cũng gây chú ý. Tính đến cuối tháng 6/2026, tập đoàn có 93.532 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 258.549 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn hạn và khoảng 694 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. Tổng cộng, lượng tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt khoảng 352.775 tỷ đồng.

Để hình dung quy mô, số tiền này lớn hơn tổng tài sản của nhiều ngân hàng thương mại. Chẳng hạn, tại cuối quý II/2026, Eximbank có tổng tài sản khoảng 266.100 tỷ đồng, ABBank khoảng 260.600 tỷ đồng, còn OCB đạt 351.741 tỷ đồng.

Không chỉ kinh doanh trong nước, Petrovietnam còn ghi nhận gần 70.000 tỷ đồng doanh thu tại các quốc gia khác trong nửa đầu năm 2026, tăng khoảng 95,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ hoạt động tại các quốc gia khác cũng tăng mạnh, từ khoảng 595 tỷ đồng lên mức 2.637 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 4 lần.

Về quy mô tài chính, tổng tài sản hợp nhất của Petrovietnam tại ngày 30/6/2026 đạt hơn 1,295 triệu tỷ đồng, tăng gần 117.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 640.000 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 74.780 tỷ đồng.