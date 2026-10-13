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Doanh nghiệp khai thác vàng, bạc lớn nhất Việt Nam trích số tiền tương đương 0,23 tấn vàng tạm ứng cổ tức 30%

| | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp khai thác vàng, bạc lớn nhất Việt Nam trích số tiền tương đương 0,23 tấn vàng tạm ứng cổ tức 30%

Tỷ lệ chi trả là 30% bằng tiền mặt, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/11/2026.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã chứng khoán: KSV) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/10 để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026.

Tỷ lệ chi trả là 30% bằng tiền mặt, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/11/2026.

KSV dự kiến chi khoảng 900 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cổ đông chi phối nắm giữ 98,06% vốn điều lệ của KSV, dự kiến nhận về khoảng 882 tỷ đồng. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10 ở mức 114.500 đồng/cổ phiếu, giảm 7,29% so với phiên trước. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 22.900 tỷ đồng.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV tiền thân là Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, được thành lập năm 1995 và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2015.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, tuyển và chế biến khoáng sản, với các sản phẩm chủ lực gồm đồng, kẽm, thiếc, vàng, bạc và một số khoáng sản khác. KSV hiện là một trong những doanh nghiệp khai khoáng quy mô lớn thuộc hệ thống TKV. 

Về kết quả kinh doanh, Tổng Công ty Khoáng sản TKV ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 9.890 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 2.428 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2025. Riêng quý II, doanh nghiệp mang về 4.657 tỷ đồng doanh thu và 1.531 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ, doanh thu tăng gần 19%, trong khi lợi nhuận tăng hơn 3 lần.

Về hoạt động kinh doanh vàng, Vimico cho biết giá bán bình quân trong 6 tháng đạt 3,83 tỷ đồng/kg, tăng 1,48 tỷ đồng/kg so với cùng kỳ.

Tạm tính với mức giá trên, số tiền công ty sắp chia cổ tức tương đương gần 235 kg vàng.

Doanh nghiệp khai thác vàng, bạc lớn nhất Việt Nam trích số tiền tương đương 0,23 tấn vàng tạm ứng cổ tức 30%- Ảnh 1.

Nam Tân Uyên chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

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