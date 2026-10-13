Ông Nguyễn Quốc Cường đăng tâm thư chia tay cổ đông Quốc Cường Gia Lai sau 2 năm thay mẹ điều hành

Chiều 13/10, ông Nguyễn Quốc Cường, đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề "Lời tri ân và tạm biệt quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai".

Trong bài viết, ông Cường cho biết đã trải qua hai năm đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG), trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp thay mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan.

Ông nhận định đây là giai đoạn nhiều thử thách, giúp bản thân trưởng thành hơn trong vai trò điều hành và nhận thức rõ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động cũng như cổ đông.

Đặc biệt, ông Cường thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thời gian giữ vị trí đứng đầu ban điều hành.

"Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Quý cổ đông", ông Cường viết.

Ông cũng cho biết bản thân nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đây là bài học trong quá trình quản lý doanh nghiệp.

Về định hướng sắp tới, ông Cường bày tỏ mong muốn Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước khôi phục niềm tin của thị trường.

Trong bài đăng, doanh nhân này dành nhiều nội dung cảm ơn đội ngũ cán bộ, công nhân viên đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong hai năm qua.

Ông cho biết tập thể người lao động đã nỗ lực duy trì hoạt động công ty trong những thời điểm khó khăn. Đồng thời, ông gửi lời xin lỗi nếu những quyết định trong quá trình điều hành từng khiến nhân viên phải chịu thêm áp lực.

Động thái của ông Nguyễn Quốc Cường diễn ra trong bối cảnh Quốc Cường Gia Lai có thay đổi ở bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Theo thông tin được công bố ngày 13/10, HĐQT Quốc Cường Gia Lai đã thông qua nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Trong nội dung nghị quyết được báo chí dẫn lại, bà Loan được giới thiệu với chức danh Tổng Giám đốc công ty.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Cường từng giữ chức Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai trước khi rời doanh nghiệp gia đình vào năm 2018 để phát triển hoạt động kinh doanh riêng, trong đó có C-Holdings.

Đến tháng 7/2024, ông trở lại Quốc Cường Gia Lai, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc thay mẹ trong giai đoạn doanh nghiệp đối mặt nhiều vấn đề về tài chính và pháp lý.



