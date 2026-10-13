Đại gia Hàn Quốc đứng sau khách sạn dát vàng ở Hà Nội vừa khởi công trường đua ngựa 420 triệu USD đã chờ đợi suốt 7 năm

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Chiều ngày 9/10, Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Trong đó, Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn là 1 dự án đáng chú ý trong nhóm du lịch, thương mại và dịch vụ của Thủ đô.

Theo đó, dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên diện tích 125ha.

Trong đó, đất xây Trường đua ngựa chiếm 75% (khoảng 93,7ha), mật độ xây dựng tối đa 65,5%, tầng cao tối đa 6 tầng. Trong khu vực này dự kiến bố trí khán đài có sức chứa 30.000 khán giả, đường đua với 2 đường chạy cát, 1 đường chạy cỏ rộng 25m và khu chăm sóc, huấn luyện ngựa.

Tổ hợp Trường đua ngựa còn có khu thương mại dịch vụ rộng 3ha, gồm 30 biệt thự du lịch cho thuê cao 3 tầng tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 254 phòng cùng trung tâm thương mại. Hồ điều hòa, cây xanh, đường dạo xung quanh... sẽ được xây dựng trên phần diện tích còn lại.

Phối cảnh dự án

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH H&G, được thành lập tháng 11/2019. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.736 tỷ đồng. Global Consultant Network của Hàn Quốc góp 2.325,6 tỷ đồng, tương đương 85%; Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH (Hanoitourist) góp 410,4 tỷ đồng, tương đương 15%.﻿

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 03/07/2026, vốn điều lệ H&G giảm còn 2.325,6 tỷ đồng - đúng bằng số vốn góp trước đó của Global Consultant Network và toàn bộ vốn đăng ký là vốn nước ngoài.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của H&G hiện tại là ông Lee Ho Seong, Phó Chủ tịch Charmvit Group và ﻿ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội - đơn vị chủ đầu tư tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại Grand Plaza Hotel tại Hà Nội.﻿

Charmvit Group là nhà đầu tư Hàn Quốc đã triển khai một số dự án tại Việt Nam. ﻿Năm 2010 tập đoàn khánh thành và đưa vào kinh doanh tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại Grand Plaza Hotel, Charmvit Tower tại 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD.

Năm 2004 tập đoàn đã đầu tư sân golf 54 hố và các công trình phụ trợ tại Tỉnh Hòa Bình với vốn đầu tư 36 triệu USD.

Ý tưởng xây dựng trường đua ngựa tại Hà Nội được nghiên cứu từ năm 1999, tuy nhiên, do hành lang pháp lý về hoạt động cá cược và đua ngựa khi đó chưa hoàn thiện, đối tác nước ngoài đã rút lui.

Đến năm 2007, Hanoi Tourist và Global Consultant Network tiếp tục đề xuất nghiên cứu dự án. Tháng 9/2019, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Một tháng sau, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; dự án được điều chỉnh lần thứ 3 vào tháng 3/2020. Trường đua dự kiến hoạt động sau năm 2021 nhưng gặp một số khó khăn nên chưa thể triển khai.

Giữa năm 2022, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng gỡ khó việc thu hồi 125ha đất để thực hiện dự án.

Đến đầu năm 2024, UBND huyện Sóc Sơn (cũ) tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa, tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD.

Và đến ﻿tháng 7/2026, ﻿UBND xã Sóc Sơn đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Tổ hợp vui chơi giải trí, đa năng - Trường đua ngựa.