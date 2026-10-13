Bất ngờ mới tại Công ty bao cao su từng có MB và Sacombank là cổ đông lớn

Chủ tịch và Tổng giám đốc cùng xin nghỉ sau loạt giao dịch cổ phiếu

CTCP Merufa (UPCoM: MRF) vừa công bố đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Tiến Cảo, Chủ tịch HĐQT, và ông Hoàng Phong Giao, Tổng giám đốc, trong bối cảnh cơ cấu cổ đông doanh nghiệp có nhiều thay đổi.

Ngày 8/10, ông Lưu Tiến Cảo gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với lý do bối cảnh công ty thay đổi, trong khi bản thân không thể sắp xếp thời gian và công việc để tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Ông đề nghị HĐQT xem xét, chấp thuận tại cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 15/10.

Trước đó hai ngày, Tổng giám đốc Hoàng Phong Giao cũng nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 10/10. Ông Giao cho biết hoàn cảnh cá nhân và định hướng công việc trong thời gian tới khiến ông không thể tiếp tục tập trung cho công việc tại Merufa.

Việc hai lãnh đạo cấp cao xin rời vị trí diễn ra sau giai đoạn cơ cấu sở hữu Merufa biến động mạnh.

Từ tháng 7/2026, ba cổ đông lớn của doanh nghiệp liên tiếp bán ra lượng lớn cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5%.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải bán tổng cộng gần 907.000 cổ phiếu MRF, giảm tỷ lệ sở hữu từ 15,33% xuống còn 1,98%. Thiên Hải là tổ chức có liên quan đến ông Bùi Minh Tuấn, thành viên HĐQT Merufa.

Bà Hoa Thị Minh Nguyệt cũng bán 320.000 cổ phiếu, giảm sở hữu từ 6,6% xuống 1,89%. Tương tự, CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt bán 164.300 cổ phiếu, hạ tỷ lệ sở hữu từ 5,52% xuống còn 3,1%.

Ở chiều ngược lại, Merufa xuất hiện bốn cổ đông lớn mới gồm ông Lê Văn Phúc nắm 13,24% vốn, bà Nguyễn Bảo Hương sở hữu 7,8%, bà Huỳnh Ngọc Hạnh nắm 6,32% và CTCP Đầu tư và Thương mại Ngôi Sao sở hữu 5,31%. Tổng tỷ lệ nắm giữ của bốn cổ đông này đạt khoảng 32,7% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Thống kê từ tháng 7 đến ngày 12/10 cho thấy gần 1,3 triệu cổ phiếu MRF được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị gần 33 tỷ đồng. Trong cùng giai đoạn, lượng cổ phiếu khớp lệnh chỉ khoảng 710.000 đơn vị.

Trên thị trường chứng khoán, MRF kết phiên 12/10 ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 8% so với đầu năm. Với gần 6,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Merufa đạt khoảng 156 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bao cao su gần 40 năm tuổi có trụ sở tại Phú Nhuận

Merufa có tiền thân là Xí nghiệp Cao su Y tế, được thành lập năm 1987, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cao su phục vụ y tế và kế hoạch hóa gia đình. Doanh nghiệp được biết đến với các sản phẩm bao cao su mang thương hiệu More Merufa, bên cạnh găng tay y tế, găng tay phẫu thuật và các sản phẩm cao su chuyên dụng khác.

Merufa hiện đăng ký trụ sở tại số 38 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Đây là khu vực kết nối với nhiều tuyến đường lớn như Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Phùng và Hoàng Văn Thụ.

Nhà máy sản xuất của doanh nghiệp được đặt tại lô C64/II, đường số 8, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP.HCM. Ngoài sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cao su y tế, Merufa còn đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, Merufa ghi nhận doanh thu khoảng 130,35 tỷ đồng, giảm so với mức gần 139,7 tỷ đồng của năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1,32 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 7,1 tỷ đồng năm 2024 nhưng mới hoàn thành khoảng 45,6% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tổng tài sản cuối năm 2025 đạt khoảng 93,18 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Merufa từng đưa ra kế hoạch sơ bộ đạt doanh thu 140,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng, trước khi điều chỉnh theo kết quả kiểm toán và trình cổ đông xem xét.

Hai ngân hàng từng là cổ đông lớn của Merufa

Năm 2017, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) rút khỏi danh sách cổ đông lớn. Ngày 12/12/2017, MB bán 51.100 cổ phiếu MRF, giảm sở hữu từ 6,06% xuống 4,67%. Giao dịch diễn ra đúng ngày Merufa đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM. Báo cáo về việc MB không còn là cổ đông lớn được Merufa công bố ngày 19/12/2017.

Cùng tháng, Merufa thay đổi Tổng giám đốc khi ông Lê Hồng Đức được miễn nhiệm và ông Lưu Tiến Cảo được bổ nhiệm thay thế, theo nghị quyết HĐQT ngày 17/12/2017.

Năm 2021, đến lượt Sacombank thoái toàn bộ vốn. Ngày 1/6/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín bán hơn 242.000 cổ phiếu MRF, tương đương 6,59% vốn điều lệ, thông qua giao dịch thỏa thuận.

Giá chuyển nhượng được ghi nhận là 47.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch được báo cáo hơn 10,3 tỷ đồng. Sau thương vụ, Sacombank không còn sở hữu cổ phần Merufa. Tại thời điểm này, các cổ đông lớn còn lại gồm Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (Vinamed) nắm 16,16%, bà Trần Nguyễn Thanh Mai sở hữu 11,31% và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải nắm 11,31%.