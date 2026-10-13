Nón Sơn lên tiếng về thông tin nợ thuế 2,54 tỷ đồng

Nón Sơn cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nêu trên. Ảnh: Ngọc Tý

Trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Nón Sơn, cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế được thông báo nợ. Ông Tý đồng thời cung cấp hai biên lai nộp thuế liên quan đến kỳ thuế tháng 7 và tháng 8 của công ty.

Theo ông Tý, kế toán trưởng của doanh nghiệp gặp vấn đề về sức khỏe, khiến việc thực hiện nghĩa vụ thuế bị chậm trễ. Ông cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và sẽ thực hiện đúng thời hạn kê khai thuế kỳ tháng 9/2026.

Theo thông tin trên website của doanh nghiệp, Nón Sơn hiện có 197 cửa hàng trên toàn quốc.

Báo Tuổi trẻ thông tin chi tiết, theo hai biên lai nộp thuế, Công ty TNHH thời trang Nón Sơn đã nộp hơn 1,169 tỉ đồng lúc 15h47 và nộp 1,6 tỉ thuế vào ngân sách lúc 15h59 ngày 12/10, chỉ sau chưa đến một giờ kể từ khi thông tin nợ thuế do tờ báo này đăng tải.

"Dù có khó khăn thế nào nhưng nghĩa vụ thuế là phải hoàn thành", ông Tý nói và cũng khẳng định việc lọt vào danh sách các doanh nghiệp nợ thuế do Thuế cơ sở 3, TP.HCM công bố mới đây chỉ là do sự cố.

Nói thêm về tình hình kinh doanh, CEO Nón Sơn cho biết tình hình hiện nay vẫn khó khăn, nếu so với sau dịch thì tình hình có biến chuyển tốt lên, chứ chưa về như lúc trước dịch. Năm nay tình hình là khó chung, chứ không chỉ ngành thời trang, riêng Nón Sơn vẫn cố gắng để duy trì, vì thuê được nhiều vị trí đẹp nên trả rất tiếc và hiện Nón Sơn có 197 cửa hàng trên toàn quốc.

Công ty vẫn duy trì chiến lược kinh doanh là thay vì đổ tiền vào quảng cáo khoảng 5-10 tỉ đồng/năm, Nón Sơn thuê mặt bằng kinh doanh tại các góc ngã ba, ngã tư để quảng cáo tại chỗ.

"Nhiều người thắc mắc vì sao Nón Sơn vắng như vậy mà vẫn tồn tại được đó là vì chúng tôi có nhiều tệp khách hàng, một là khách offline, tức khách đến mua ở cửa hàng, hai là khách mua online, ba là tệp khách hàng mua sỉ và bốn là khách hàng đặt hàng để quảng cáo, khuyến mãi, trong đó có những ngân hàng lớn, do vậy công ty vẫn cố gắng duy trì được", CEO Nón Sơn cho biết thêm.