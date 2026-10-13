Một thành viên HĐQT Bệnh viện TNH thoái sạch 3,2% vốn

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã: TNH, sàn HoSE) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Hoàng Tuyên - Thành viên HĐQT.



Theo đó, ông Hoàng Tuyên đã bán ra toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phiếu TNH, tương đương 3,2% vốn trong thời gian từ ngày 11/9/2026 đến ngày 8/10/2026 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Hoàng Tuyên không còn nắm giữ cổ phiếu TNH nào, qua đó rời ghế cổ đông tại Bệnh viện TNH. Tuy nhiên người liên quan của ông Tuyên vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, tương đương 0,044% vốn TNH.

Ảnh: TNH

Trong diễn biến khác, ngày 9/10 vừa qua, TNH đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026.

Thời gian họp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2026. Địa điểm và phương thức họp sẽ được nêu trong thư mời.

Đại hội dự kiến xem xét một số nội dung như: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Hồi đầu tháng 9/2026, TNH đã kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự lãnh đạo tập đoàn. Cụ thể, Bệnh viện TNH hoán đổi ghế Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Trong đó, TNH miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thùy Giang. Người thay thế vị trí của bà Giang là thành viên HĐQT Lê Xuân Tân.

Sau khi rời ghế Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Thùy Giang sẽ giữ chức Tổng giám đốc thay ông Lê Xuân Tân.

TNH cho biết, việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt được thực hiện trên cơ sở phát huy tốt nhất kinh nghiệm, năng lực và thế mạnh của từng thành viên trong đội ngũ lãnh đạo; phát huy kinh nghiệm, hiểu biết sâu sát về hoạ hoạt động của Tập đoàn nói chung và ngành y tế nói riêng của ông Lê Xuân Tân trong công tác định hướng chiến lược, đồng thời phát huy thế mạnh về tài chính doanh nghiệp và quản trị công ty của bà Nguyễn Thị Thùy Giang trong tổ chức điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành TNH trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.