Từ 1689 BECKENT BAUER đến TOP CHEF Việt Nam, bà đang từng bước lan tỏa một góc nhìn mới về bia: không chỉ là đồ uống mà còn là một phần của phong cách sống hiện đại

Từ việc nghiên cứu xu hướng đến một góc nhìn mới về người thưởng thức

Xuất phát từ nền tảng nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bà Vân có thói quen quan sát thị trường từ dữ liệu, hành vi và những chuyển động dài hạn. Khi bước vào ngành bia, tư duy ấy tiếp tục được mở rộng thành quá trình nghiên cứu về khẩu vị, xu hướng tiêu dùng và phong cách sống của người dùng hiện đại.

Càng nghiên cứu những thay đổi trong hành vi thưởng thức, bà Vân càng nhìn thấy một tinh thần đang trở thành kim chỉ nam trong xu hướng tiêu dùng của quốc tế, đó là tinh thần "inclusive", họ yêu mến những thương hiệu được cởi mở, không giới hạn trải nghiệm.

Đó là khi bia được nhìn rộng hơn hình ảnh vốn quen thuộc của một thức uống thiên về nam giới và những cuộc vui sôi động. Phụ nữ có thể tìm thấy một lựa chọn phù hợp với khẩu vị và phong cách thưởng thức của mình; người tiêu dùng hiện đại cũng có thể tiếp cận bia theo cách cởi mở hơn, từ hương vị, ẩm thực đến phong cách sống. Khi những giới hạn ấy được mở ra, thế giới bia cũng trở nên hơn về đối tượng, trải nghiệm và cách mỗi người kết nối với sản phẩm.

Với bà Vân, đây cũng là lúc những định kiến lâu nay về bia cần được nhìn nhận lại. Bia có thể mạnh mẽ nhưng cũng có thể thanh nhẹ; có thể xuất hiện trong những cuộc vui nhưng cũng có thể đồng hành cùng một bữa ăn; có thể là sản phẩm quen thuộc của thị trường nhưng vẫn còn rất nhiều khoảng trống để sáng tạo.

Từ suy nghĩ đó, ý tưởng về một sản phẩm dành cho một thế hệ năng động bắt đầu được hình thành.

Tìm một dấu ấn riêng cho bia Việt

Bước vào ngành bia với mong muốn đưa một thương hiệu Việt đi xa hơn, bà Nguyễn Thị Thu Vân luôn trăn trở về một câu hỏi: Điều gì có thể khiến người ta nhớ đến bia Việt? Khi thế giới đã có quá nhiều phong cách bia, nhiều vùng nguyên liệu và những câu chuyện lâu đời, một thương hiệu Việt cần tìm thấy điều gì thật sự thuộc về mình để tạo nên dấu ấn riêng.

Câu trả lời của bà không bắt đầu từ những điều xa lạ, mà từ chính đời sống người Việt. Đó cũng là cách 1689 BECKENT Muse, dòng bia thủ công vị quất (tắc) do người Việt sáng tạo ra đời. Trên nền bia nhẹ chỉ 2.2% độ cồn, vị quất chua ngọt hòa quyện tạo nên một trải nghiệm cuốn hút và sảng khoái bất ngờ. Thành quả nghiên cứu không ngừng của bà Vân và đội ngũ sản xuất của thương hiệu là một hương vị tươi mới chưa từng có, gây ấn tượng với cả những chuyên gia khó tính nhất về ẩm thực

Bia quất (tắc) 1689 BECKENT Muse được bà Vân lựa chọn để xuất hiện trên Tập 9 TOP CHEF Vietnam với chủ đề "Vị nhà". Sự hiện diện của 1689 BECKENT Muse là nốt nhạc đồng điệu hoàn hảo với những xúc cảm đặc biệt dành cho quê hương của các đầu bếp. "Một thức quả nhỏ bé nhưng mang theo những khát vọng lớn lao", câu chuyện về 1689 BECKENT Muse đã tạo nên những cảm hứng sáng tạo bất tận để những người yêu nguyên liệu Việt tiếp tục hành trình lan tỏa đầy tự hào của mình

Bia quất (tắc) là một điểm nhấn thú vị trong TOP CHEF

Mở đầu cho một hành trình dài hơn

Với bà Nguyễn Thị Thu Vân, 1689 BECKENT MUSE không phải một thử nghiệm đơn lẻ, mà là bước đầu tiên trên hành trình khai phá những giá trị mới từ nguyên liệu Việt. Quả quất mở ra một hướng đi, nhưng sẽ không phải điểm dừng. Phía sau MUSE là quá trình nghiên cứu vẫn đang tiếp tục, khi đội ngũ 1689 BECKENT BAUER tìm kiếm thêm những nguyên liệu và hương vị mới có thể tạo nên những trải nghiệm khác biệt cho bia thủ công Việt.

Bà Vân cùng nghệ nhân của thương hiệu, ông Vũ Văn Hiền sát sao trong từng mẻ bia

Đây cũng là một hành trình nhiều thách thức hơn, bởi khai phá một hướng đi mới đồng nghĩa với việc phải tự mình tìm câu trả lời cho những bài toán chưa có tiền lệ. Nhưng với bà Vân, chính những khoảng trống chưa được khám phá lại là động lực để tiến về phía trước. Bà muốn 1689 BECKENT BAUER trở thành một trong những thương hiệu tiên phong mở ra con đường ấy, không chỉ để tạo nên những hương vị mới, mà còn truyền cảm hứng để nhiều người Việt tin rằng những giá trị quen thuộc của mình hoàn toàn có thể được sáng tạo, nâng tầm và đưa đi xa hơn.

Bia quất (tắc) vì thế chỉ là chương đầu tiên. Hành trình phía trước sẽ còn tiếp tục với những hương vị mới, những nguyên liệu Việt mới và những giới hạn mới được mở ra.

**Khuyến cáo:

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia

Đã uống rượu bia thì không lái xe

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