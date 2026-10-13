Cocoxim và chiến lược “Bứt phá giới hạn” để nâng tầm nông sản Việt

Thương hiệu tập trung đầu tư vào vùng nguyên liệu hữu cơ, công nghệ chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị bền vững nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.

Gần một thập kỷ nhìn lại, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện mở rộng thị trường cho một thương hiệu nước dừa, mà còn phản ánh cách một doanh nghiệp Việt từng bước chuyển dịch từ lợi thế nguyên liệu sang năng lực kiến tạo giá trị.

Đây cũng là nền tảng vững chắc đó, đồng thời được ghi nhận là thương hiệu nước dừa số 1 Việt Nam* bởi Euromonitor để Cocoxim có thể tiếp tục vươn xa trong hành trình chinh phục người tiêu dùng thế giới.

Tầm nhìn chiến lược: Làm chủ chuỗi giá trị toàn diện

Theo xu hướng tiêu dùng toàn cầu, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm tốt cho sức khỏe, minh bạch nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Đây cũng là giai đoạn ngành thực phẩm - đồ uống đứng trước yêu cầu chuyển đổi từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng, đổi mới và năng lực vận hành.

Đón đầu xu hướng đó, từ năm 2016, Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My đã định hình hướng phát triển cho Cocoxim với trọng tâm là xây dựng năng lực cạnh tranh từ gốc rễ.

Thay vì chỉ tập trung mở rộng sản lượng, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư đồng thời vào vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và thương mại toàn cầu - tạo nên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp từ nông hộ đến người tiêu dùng.

Chia sẻ về định hướng này, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết:

"Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Betrimex kiên định theo đuổi chiến lược ‘Bứt phá giới hạn’, tập trung làm chủ chuỗi giá trị toàn diện - từ vùng nguyên liệu hữu cơ chuẩn quốc tế đến công nghệ chế biến sâu và mở rộng hiện diện thương mại toàn cầu. Đây là nền tảng để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn và thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế."

Vùng nguyên liệu Organic - nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Để hiện thực hóa chiến lược làm chủ chuỗi giá trị, Cocoxim xác định chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc phải được xây dựng ngay từ vùng nguyên liệu.

Từ năm 2016, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư và mở rộng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ tại Bến Tre theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với đó là chương trình đồng hành cùng nông dân nhằm chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng bền vững, hạn chế đầu vào hóa học và tăng cường quản lý chất lượng đồng bộ.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, vùng nguyên liệu của doanh nghiệp đã mở rộng lên khoảng 16.082 ha và đạt nhiều chứng nhận hữu cơ quốc tế như USDA (Mỹ), EU Organic (châu Âu), JAS (Nhật Bản), ACO (Úc) cùng các chứng nhận dành cho thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư sớm vào vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và quản trị chuỗi cung ứng không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường mà còn góp phần giảm rủi ro vận hành, nâng cao hiệu quả dài hạn và củng cố khả năng cạnh tranh.

Công nghệ và đổi mới để mở rộng giá trị

Bên cạnh nền tảng nguyên liệu, Cocoxim xác định chế biến sâu là yếu tố quyết định để nâng cao giá trị nông sản.

Ngay từ giai đoạn đầu phát triển, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống công nghệ đóng gói hiện đại nhằm hỗ trợ bảo toàn chất lượng sản phẩm trong quá trình phân phối toàn cầu.

Song song với đầu tư sản xuất, thương hiệu cũng mở rộng nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm từ dừa có giá trị gia tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Định hướng phát triển sản phẩm của Cocoxim không dừng ở nhóm đồ uống mà hướng đến việc khai thác hiệu quả hơn giá trị của nguyên liệu bản địa thông qua đổi mới sáng tạo.

Nhờ nền tảng này, đến nay Cocoxim đã mở rộng hiện diện tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ESG và mô hình tăng trưởng gắn với trách nhiệm

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, Cocoxim tiếp cận phát triển bền vững như một phần của chiến lược dài hạn.

Trong bối cảnh tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành yêu cầu phổ biến tại nhiều thị trường, doanh nghiệp từng bước phát triển mô hình sản xuất theo hướng tối ưu giá trị của nguyên liệu và giảm thiểu lãng phí.

Ngoài các sản phẩm chế biến từ nước dừa và cơm dừa, nhiều phụ phẩm như vỏ, xơ hoặc gáo dừa tiếp tục được nghiên cứu ứng dụng cho nông nghiệp và công nghiệp.

Cùng với đó, việc phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ cũng tạo thêm động lực kinh tế cho cộng đồng nông hộ địa phương và góp phần thúc đẩy phương thức canh tác bền vững.

Sau gần một thập kỷ phát triển, hành trình của Cocoxim cho thấy khi lợi thế nông nghiệp được kết hợp với tư duy chiến lược, công nghệ hiện đại và mô hình quản trị dài hạn, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có khả năng mở rộng giá trị trên thị trường toàn cầu.

Với Cocoxim, "Bứt phá giới hạn" không chỉ là định hướng tăng trưởng mà còn là hành trình từng bước nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam thông qua đổi mới, phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh dài hạn.

*nguồn: Euromonitor International Ltd,; Khảo sát thị trường ngành hàng Nước trái cây tại Việt Nam, thuộc ấn bản Nước trái cây tại Việt Nam năm 2025, ký hiệu SD26, ngày 21 tháng 11 năm 2025; Số 1 doanh số theo thế tích bán lẻ tại Việt Nam, nhóm hàng nước từ dừa và các thực vật khác năm 2025. Tất cả kênh bán lẻ.