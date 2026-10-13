Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital rời ghế cổ đông lớn tại TNG

Mới đây, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã có báo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 2/10/2026, 2 quỹ thuộc Dragon Capital là Gates Foundation Trust đã bán ra 100.000 cổ phiếu TNG, qua đó giảm sở hữu từ 350.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,2719%) xuống còn 250.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,1942%).

Cùng phiên giao dịch ngày 2/10/2026, một quỹ khác thuộc Dragon Capital là Norges Bank cũng đã bán 100.000 cổ phiếu.

Trước khi thực hiện giao dịch, quỹ này đang sở hữu hơn 6,1 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ 4,775%). Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống còn hơn 6 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,6973%).

Nguồn: TNG

Cũng sau các giao dịch cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital đã giảm sở hữu từ gần 6,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 6,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,0469% xuống 4,7915% vốn và rời ghế cổ đông lớn tại TNG.

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 8/2026, TNG đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tán thành giải thể CTCP Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái- công ty liên kết của TNG với tỷ lệ sở hữu 48,003%.

Lý do được tán thành giải thể được TNG đưa ra là Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Để thực hiện việc giải thể, TNG giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời- với tư cách người đại diện toàn bộ phần vốn góp của TNG tại Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái, tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT (nếu có) của công ty này và biểu quyết tán thành việc giải thể cùng các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thời được giao thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật để Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái hoàn thành việc giải thể.

Tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 của TNG cho thấy khoản đầu tư vào Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái có giá trị gốc hơn 788,1 triệu đồng.

Ban Tổng Giám đốc của TNG đánh giá rằng phần lỗ phải gánh chịu tại doanh nghiệp nêu trên theo tỷ lệ vốn góp sẽ bằng đúng giá trị đã góp vốn. Do đó, quyết định trích lập dự phòng giảm giá đầu tư vào công ty này với số tiền bằng với giá trị TNG đã góp vốn.

Tính đến ngày 30/6/2026, Đầu tư và Xây dựng Bắc Thái đã tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh và đang trong quá trình làm thủ tục giải thể.

Về tình hình kinh doanh của TNG, tính riêng tháng 9/2026, doanh nghiệp đã mang về 856 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,9% so với tháng 9/2025. Tính chung cả quý III/2026, doanh thu đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 22,6% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của TNG đạt 8.094 tỷ đồng, tăng 21,3% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, TNG lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 9.500 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 85,2% kế hoạch kinh doanh.