Lộ diện mô hình tàu điện đô thị tốc độ 110 km/h của tỷ phú Trần Bá Dương tại Việt Nam, có thể chở 1.000 hành khách mỗi chuyến

Đây là dòng tàu được sản xuất cho hệ thống đường sắt phục vụ thủ đô Wellington, New Zealand, chuyên đưa đón người dân giữa trung tâm thành phố và các khu vực ngoại ô.

Theo tài liệu kỹ thuật được giới thiệu tại triển lãm, Matangi có cấu hình cơ bản gồm 2 toa, mỗi toa dài 20,78 m, rộng 2,73 m và cao 3,64 m. Tổng trọng lượng hai toa đạt 77,8 tấn, với sức chứa 378 hành khách, bao gồm cả người ngồi và đứng.

Điểm đặc biệt của Matangi là khả năng ghép nhiều cặp toa thành một đoàn tàu dài hơn, tùy theo lượng khách trên từng tuyến. Tại Wellington, đoàn tàu có thể vận hành với cấu hình 4, 6 hoặc 8 toa, trong đó loại 8 toa dài hơn 170 m và có thể phục vụ khoảng 1.000 hành khách mỗi chuyến.

Để hình dung quy mô, một đoàn tàu chở 1.000 người tương đương khoảng 20 xe buýt loại 50 chỗ. Khả năng vận chuyển số lượng lớn hành khách giúp Matangi phù hợp với những tuyến đông người đi làm, đi học vào buổi sáng và trở về nhà trong giờ tan tầm.

Đoàn tàu Matangi 6 toa chạy ven vịnh Porirua, New Zealand. Ảnh chụp năm 2015 Wikipedia

Khác với tàu cao tốc liên tỉnh, Matangi không đặt mục tiêu chạy nhanh nhất có thể mà được thiết kế cho những hành trình có nhiều điểm dừng. Theo brochure của Hyundai Rotem, tàu có tốc độ vận hành tối đa 110 km/h, tốc độ thiết kế 121 km/h và gia tốc 0,83 m/s², giúp phương tiện tăng tốc sau khi rời ga.

Mỗi cặp toa được trang bị hệ thống động lực điện, sử dụng nguồn điện một chiều 1.500 V từ dây tiếp xúc phía trên. Thân tàu được chế tạo bằng thép không gỉ, vật liệu có khả năng chống ăn mòn, phù hợp với điều kiện khai thác lâu dài và môi trường ven biển như Wellington.

Không gian bên trong Matangi được bố trí phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Bên cạnh các hàng ghế ngồi là khu vực dành cho hành khách đứng, hệ thống tay vịn, cửa lên xuống điều khiển bằng điện và lối đi giữa các toa.

Đoàn tàu còn có khu vực sàn thấp và cầu dẫn hỗ trợ người sử dụng xe lăn. Một số ghế có thể gập lên để dành thêm không gian cho xe đạp, xe đẩy trẻ em hoặc hành lý, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn với nhiều nhóm hành khách.

Matangi được Hyundai Rotem phối hợp cùng tập đoàn Mitsui của Nhật Bản cung cấp cho New Zealand. Những đoàn tàu đầu tiên được đưa đến Wellington từ năm 2010 và bắt đầu chở khách vào cuối năm đó, từng bước thay thế các phương tiện đường sắt cũ đã hoạt động nhiều thập kỷ.

Qua hai đợt đặt hàng, tổng cộng 83 cặp toa Matangi đã được sản xuất, tương đương 166 toa xe. Các đoàn tàu hiện phục vụ những tuyến đường sắt ngoại ô như Kāpiti, Hutt Valley, Johnsonville và Melling, kết nối trung tâm Wellington với các khu dân cư xung quanh.

Việc giới thiệu Matangi tại Hà Nội nằm trong hoạt động hợp tác giữa THACO và Hyundai Rotem nhằm phát triển công nghiệp đường sắt tại Việt Nam. Ngoài tàu đô thị, hai doanh nghiệp còn trưng bày mô hình tàu cao tốc EMU-370, hệ thống điều khiển thông minh và nhiều công nghệ chế tạo đầu máy, toa xe.

Để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất trong nước, THACO đang phát triển Tổ hợp Công nghiệp đường sắt và Cơ khí đa dụng tại Khu công nghiệp THACO Bình Cơ, TP.HCM, với quy mô khoảng 320 ha. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước tiếp nhận công nghệ chế tạo thân vỏ, linh kiện và các bộ phận của phương tiện đường sắt.

Theo lộ trình công bố, giai đoạn 2026–2027, THACO tập trung tiếp nhận công nghệ, đào tạo nhân lực và chuẩn bị năng lực sản xuất. Từ năm 2028, doanh nghiệp dự kiến triển khai nội địa hóa và lắp ráp hoàn thiện đầu máy, toa xe tại Việt Nam.