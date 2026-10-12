Hai cổ đông nắm gần 20% vốn một doanh nghiệp bất ngờ đính chính quan hệ vợ chồng sau gần 2 tháng

Ông Trần Đức Trung và bà Đặng Thị Lan Anh vừa gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và CTCP Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam (UPCoM: QNT), đề nghị điều chỉnh thông tin về quan hệ giữa hai người trong các báo cáo sở hữu cổ phiếu trước đó.

Theo văn bản đề ngày 2/10/2026, tại các báo cáo trở thành cổ đông lớn lập ngày 11/8, ông Trung và bà Lan Anh từng kê khai mối quan hệ là "vợ - chồng".

Tuy nhiên, gần hai tháng sau, hai cá nhân cho biết từ thời điểm lập báo cáo đến nay, họ không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp, không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Vì vậy, thông tin đã kê khai trước đó được xác định là chưa chính xác và cần đính chính.

Tại QNT, ông Trần Đức Trung đang nắm giữ 476.450 cổ phiếu, tương đương 14,79% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Đặng Thị Lan Anh sở hữu 144.990 cổ phiếu, chiếm 4,5%. Tổng cộng, hai người nắm giữ 621.440 cổ phiếu, tương ứng 19,29% vốn doanh nghiệp.

Sau khi xác định không có quan hệ vợ chồng, ông Trung đề nghị sửa thông tin người có liên quan thành "không có", đồng thời giữ nguyên số lượng và tỷ lệ cổ phiếu đang sở hữu.

Đối với bà Lan Anh, do tỷ lệ nắm giữ chỉ đạt 4,5%, thấp hơn ngưỡng 5% theo quy định, hai cá nhân đề nghị không tiếp tục xác định bà là cổ đông lớn trên cơ sở mối quan hệ đã kê khai. Đồng thời, họ cũng đề nghị không còn xác định hai người là nhóm cổ đông lớn có liên quan.

Các nội dung trên đang được hai cá nhân đề nghị cơ quan quản lý và doanh nghiệp ghi nhận, điều chỉnh theo quy định.

Hơn 90% vốn QNT đổi chủ, Chủ tịch bán sạch cổ phiếu

Việc đính chính diễn ra sau giai đoạn cơ cấu cổ đông QNT có nhiều thay đổi.

Chỉ trong hai ngày 11-12/8/2026, năm nhà đầu tư trước đó không sở hữu cổ phiếu QNT đã mua vào lượng cổ phần tương đương hơn 90% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trong đó, ông Đào Đình Dư trở thành cổ đông lớn nhất với khoảng 1,56 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 48% vốn. Ông Nguyễn Văn Dũng sở hữu 676.770 cổ phiếu, chiếm 21%. Ba cá nhân còn lại gồm ông Trần Đức Trung nắm 14,79%, ông Nguyễn Việt Hùng và bà Đặng Thị Lan Anh cùng sở hữu khoảng 4,5% vốn mỗi người.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐQT QNT, liên tục bán cổ phiếu trong giai đoạn này.

Từ ngày 11-28/8, ông Dũng bán 2.380.900 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 77,35% xuống còn 3,45% vốn điều lệ. Đến ngày 14-15/9, ông tiếp tục bán hết 111.200 cổ phiếu còn lại, chính thức không còn nắm giữ cổ phần tại QNT.

Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, vị Chủ tịch đã thoái toàn bộ 2.492.100 cổ phiếu, tương đương 77,35% vốn doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất việc bán cổ phiếu, ngày 29/9, ông Nguyễn Đức Dũng gửi đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân.

Cùng với biến động sở hữu, bộ máy quản trị QNT cũng đang được sắp xếp lại. Ngày 7/10, doanh nghiệp công bố danh sách năm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, gồm ông Nguyễn Văn Dũng, ông Đào Đình Dư, ông Trần Đức Trung, ông Văn Đức Kiệt và ông Trịnh Việt Cường.

Đáng chú ý, ba trong số năm ứng viên là những cổ đông sở hữu lượng lớn cổ phiếu QNT sau đợt chuyển nhượng tháng 8. Danh sách này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần hai.

Doanh nghiệp lãi gần 2 tỷ đồng

QNT có vốn điều lệ 32,22 tỷ đồng, tương đương 3,222 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên UPCoM.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 8,66 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 1,92 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 1,91 tỷ đồng năm 2024.

Bên cạnh những thay đổi về cổ đông và nhân sự, QNT còn thông qua một số phương án đầu tư và thoái vốn trong tháng 8/2026.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng 598.000 cổ phần tại CTCP Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ thuật với giá chào bán 58.000 đồng/cổ phiếu. Nếu bán hết, QNT có thể thu về gần 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng thông qua kế hoạch chi khoảng 50 tỷ đồng mua năm căn nhà tại dự án khu dân cư số 3, 4 phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Đây mới là những phương án được công bố, chưa có thông tin xác nhận toàn bộ giao dịch đã hoàn tất.