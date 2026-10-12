Viettel tham gia xây dựng mạng 5G đặc biệt tại Việt Nam, phục vụ nhiệm vụ không thể gián đoạn trong mọi tình huống, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền chủ trì hội nghị. Ảnh: BQP

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, chiều 9/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ dự án mạng thông tin di động quân sự dùng riêng và phương án triển khai phòng họp không giấy.

Dự án do Binh chủng Thông tin liên lạc triển khai, nhằm xây dựng mạng liên lạc phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Khác với các mạng di động thương mại phục vụ hàng triệu thuê bao, hệ thống này được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu đặc thù trong công tác chỉ huy, điều hành, sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống đột xuất.

Tham gia triển khai có lực lượng chuyên môn của Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Cục Cơ yếu thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Các đơn vị phối hợp triển khai những hạng mục kỹ thuật, xử lý khó khăn phát sinh và chuẩn bị nhân lực tiếp nhận hệ thống.

Một trong những công nghệ được đề cập trong quá trình phát triển dự án là 5G SA (Standalone), hay mạng 5G độc lập. Công nghệ này sử dụng mạng lõi 5G thay vì phụ thuộc vào mạng lõi 4G như kiến trúc 5G NSA trước đây, cho phép triển khai những dịch vụ có yêu cầu riêng về chất lượng kết nối, độ trễ và quản lý mạng.

Theo báo cáo của Binh chủng Thông tin liên lạc, các hạng mục dự án đang được thực hiện đồng bộ, bám sát kế hoạch. Dự kiến ngay trong năm 2026, hệ thống sẽ hoàn thành thử tải và kiểm tra kết nối liên thông, trước khi bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm từ đầu năm 2027.

Trong giai đoạn thử nghiệm, các đơn vị sẽ đánh giá độ ổn định, mức độ an toàn và khả năng đáp ứng nhiệm vụ của hệ thống. Sau khi đáp ứng các yêu cầu đặt ra, mạng mới được đưa vào khai thác chính thức.

Cùng với việc xây dựng hạ tầng, công tác đào tạo nhân lực cũng đã được triển khai. Tháng 4/2026, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức huấn luyện về khai thác mạng thông tin di động quân sự dùng riêng, với sự tham gia của đại diện Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel.

Bên cạnh dự án mạng di động, Bộ Quốc phòng còn đang xúc tiến kế hoạch đưa hệ thống phòng họp không giấy vào sử dụng. Phương án do Bộ Tư lệnh 86 và các cơ quan, đơn vị đề xuất được chia thành hai giai đoạn, trước mắt sử dụng kết nối có dây đến hết tháng 6/2027, sau đó chuyển sang kết nối không dây trên mạng 5G quân sự.

Đây là một trong những ứng dụng dự kiến của hạ tầng thông tin mới, giúp phục vụ hoạt động họp, trao đổi tài liệu và điều hành công việc bằng phương thức điện tử. Việc chuyển sang kết nối không dây sẽ được thực hiện theo lộ trình, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: BQP

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án. Đặc biệt, thiết bị và phần mềm phải được kiểm tra an ninh mạng trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật dữ liệu.

Việc xây dựng mạng di động quân sự dùng riêng diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng đang đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng thông tin. Tính đến tháng 3/2026, mạng truyền số liệu quân sự đã kết nối tới 100% đầu mối cấp 1, 2, 3 và 95,6% đầu mối cấp 4 trong toàn quân.

Trong khi đó, Viettel đã hoàn thành triển khai 20.000 trạm 5G trên phạm vi cả nước, đồng thời tiếp tục tham gia các dự án công nghệ phục vụ quốc phòng. Số lượng trạm 5G thương mại này không phải quy mô của mạng di động quân sự dùng riêng đang được xây dựng.