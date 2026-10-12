Chiếc máy bay dài bằng 2 sân bóng rổ, “ngủ quên” 6 năm giữa sa mạc nước Mỹ nay được hãng bay Việt lấy về chở khách

Theo dữ liệu từ Flightradar24, ngày 10/10/2026, chiếc Airbus A330-243 mang số đăng ký VN-A969 đã thực hiện liên tiếp 4 chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM. Điều đặc biệt nằm ở lịch sử của chiếc máy bay này, khi trước đó nó từng trải qua nhiều năm nằm trong các bãi lưu trữ giữa sa mạc Mỹ.

Airbus A330-200 là dòng máy bay thân rộng hai động cơ, có chiều dài 58,82 m, tương đương hơn 2 sân bóng rổ tiêu chuẩn quốc tế ghép nối tiếp nhau. Sải cánh đạt 60,3 m, trong khi chiều cao 17,39 m. Dòng máy bay này được thiết kế để khai thác các đường bay dài, với khoang hành khách có hai lối đi.

Theo cơ sở dữ liệu Planespotters, chiếc A330 mang số sản xuất MSN 1415 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4/2013, trước khi được bàn giao cho US Airways vào tháng 5 cùng năm với số đăng ký N286AY.

Đến tháng 12/2013, sau khi US Airways sáp nhập với American Airlines, chiếc máy bay gia nhập đội bay của American Airlines, một trong những hãng hàng không lớn nhất thế giới.

Trong gần 7 năm tiếp theo, chiếc A330 phục vụ hoạt động vận chuyển hành khách của hãng. Tuy nhiên, tháng 3/2020, khi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không sụt giảm mạnh, American Airlines quyết định đưa máy bay ra khỏi khai thác.

Điểm đến đầu tiên của chiếc A330 là Roswell, bang New Mexico, nơi có những cơ sở lưu trữ máy bay quy mô lớn. Sau đó, máy bay được chuyển tới Marana Pinal Airpark tại bang Arizona.

Các khu vực sa mạc tại Mỹ thường được lựa chọn làm nơi lưu trữ máy bay nhờ khí hậu khô, độ ẩm thấp, thuận lợi cho việc bảo quản thân vỏ và các bộ phận máy bay. Tại đây, những chiếc máy bay tạm ngừng hoạt động có thể được bảo quản trong nhiều năm để chờ tái khai thác, chuyển nhượng hoặc tháo dỡ lấy linh kiện.

Đến tháng 9/2026, chiếc A330 này đã dành gần một nửa vòng đời nằm trên mặt đất. Khi đó, máy bay khoảng 13 năm tuổi nhưng thời gian hoạt động thực tế chỉ vào khoảng 7 năm.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 9/2026, khi chiếc A330 rời Marana để bắt đầu hành trình đến Việt Nam. Máy bay có chặng dừng tại Seattle trước khi tiếp tục di chuyển tới Phú Quốc.

Ngày 22/9, Cục Hàng không Việt Nam xác nhận Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận chiếc Airbus A330 đầu tiên mang số đăng ký VN-A969 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Máy bay được bố trí 247 ghế, gồm 20 ghế thương gia, 21 ghế phổ thông đặc biệt và 206 ghế phổ thông. Đây cũng là chiếc máy bay thân rộng đầu tiên trong đội bay của hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Chỉ ít ngày sau khi được tiếp nhận, VN-A969 đã bắt đầu khai thác các chuyến bay thương mại. Dữ liệu Flightradar24 ghi nhận ngày 10/10, máy bay thực hiện 4 chuyến mang số hiệu 9G811, 9G832, 9G845 và 9G860 trên đường bay Hà Nội – TP.HCM.

Việc đưa một chiếc máy bay từng lưu trữ nhiều năm trở lại hoạt động đòi hỏi quá trình kiểm tra, bảo dưỡng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đủ điều kiện khai thác thương mại.

Theo kế hoạch được công bố, Sun PhuQuoc Airways dự kiến tiếp nhận tổng cộng 8 máy bay Airbus A330 từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027, phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế tới các thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.