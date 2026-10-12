10 đội sinh viên tạo 189 nội dung tài chính tại KIS Content Challenge 2026

Ngày 8/10/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) tổ chức lễ tổng kết và trao giải KIS Content Challenge 2026 tại Hội sở ở thành phố Hồ Chí Minh, chính thức khép lại cuộc thi sáng tạo nội dung tài chính dành cho sinh viên.

Với 189 sản phẩm được thực hiện trong suốt chương trình, cuộc thi không chỉ ghi nhận khả năng sáng tạo của các bạn trẻ mà còn cho thấy những cách tiếp cận mới trong việc truyền tải kiến thức tài chính - chứng khoán đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

189 sản phẩm sáng tạo từ 10 đội sinh viên

Diễn ra từ ngày 13/7 đến 13/9/2026, KIS Content Challenge 2026 thu hút sự tham gia của 10 đội thi, mỗi đội gồm 3 sinh viên. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các đội đã thực hiện tổng cộng 189 sản phẩm nội dung với nhiều hình thức thể hiện khác nhau.

Các chủ đề được triển khai xoay quanh tài chính cá nhân dành cho sinh viên, kiến thức đầu tư chứng khoán cơ bản và những trải nghiệm thực tế trên thị trường. Thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua tài liệu, thí sinh được trực tiếp tìm hiểu thông tin, xây dựng ý tưởng, viết kịch bản, quay dựng video và biên tập nội dung để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Cuộc thi khuyến khích các đội sử dụng những hình thức truyền tải gần gũi với giới trẻ như video ngắn, hình ảnh và các nội dung sáng tạo trên mạng xã hội, qua đó giúp những chủ đề tài chính vốn được xem là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn. Bên cạnh hoạt động sáng tạo, sinh viên còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng nghiên cứu thông tin, làm việc nhóm, quản lý tiến độ và truyền đạt kiến thức tài chính đến công chúng.

Đằng sau mỗi sản phẩm là quá trình phối hợp giữa các thành viên, từ lựa chọn chủ đề, phát triển ý tưởng đến sản xuất và hoàn thiện nội dung. Qua từng giai đoạn, các đội có thêm kinh nghiệm để cải thiện chất lượng sản phẩm và thử nghiệm những cách thể hiện mới.

Vinh danh các đội thi xuất sắc, trao giải thưởng 39 triệu đồng

Tại lễ tổng kết ngày 8/10, KIS đã vinh danh các đội thi và cá nhân có thành tích nổi bật trong suốt chương trình.

Đội Pink Panther xuất sắc dẫn đầu với giải Nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải Quán quân trị giá 15 triệu đồng thuộc về đội Pink Panther. Đội Daggers giành giải Á quân với phần thưởng 12 triệu đồng, trong khi đội Múc Bank Team nhận giải Ba trị giá 9 triệu đồng.

Bên cạnh các giải tập thể, hai thành viên thuộc đội Finova được vinh danh ở hạng mục Cá nhân xuất sắc, với phần thưởng 1,5 triệu đồng/người. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 39 triệu đồng.

Hai thành viên thuộc đội Finova được vinh danh ở hạng mục Cá nhân xuất sắc, với phần thưởng 1,5 triệu đồng/người.

Buổi lễ được tổ chức tại Hội sở Chứng khoán KIS, với sự tham dự của ông Shin Hyun Jae, Tổng Giám đốc KIS Việt Nam, cùng đại diện công ty và các đội thi sinh viên.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện KIS đã tổng kết hành trình cuộc thi, trao giải thưởng và giấy chứng nhận tham gia. Đại diện đội Quán quân Pink Panther cũng chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình tranh tài.

Những kết quả đạt được là sự ghi nhận cho nỗ lực sáng tạo và tinh thần học hỏi của các đội thi, đồng thời phản ánh khả năng tiếp cận và truyền tải kiến thức tài chính của sinh viên thông qua các hình thức truyền thông số.

Từ sân chơi sáng tạo đến cơ hội nghề nghiệp

Một trong những điểm đáng chú ý của KIS Content Challenge 2026 là việc kết hợp hoạt động thi đua với trải nghiệm thực tế, tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức và phát triển kỹ năng. Trong quá trình tham gia, các bạn trẻ được tiếp cận những công việc thường gặp trong lĩnh vực truyền thông, từ nghiên cứu chủ đề, xây dựng kế hoạch nội dung đến sản xuất và đánh giá hiệu quả sản phẩm.

Đối với sinh viên quan tâm đến ngành tài chính – chứng khoán, đây cũng là cơ hội tìm hiểu thêm về thị trường, các sản phẩm đầu tư và cách thức truyền tải kiến thức tài chính đến công chúng. Theo thể lệ chương trình, những cá nhân có thành tích và năng lực phù hợp sẽ được ưu tiên khi tuyển chọn vào các vị trí cộng tác viên hoặc thực tập sinh tại KIS. Việc gắn kết giữa sáng tạo nội dung và trải nghiệm thực tế giúp cuộc thi không chỉ dừng lại ở hoạt động tranh tài mà còn góp phần tạo cầu nối giữa sinh viên với môi trường doanh nghiệp.

Khép lại mùa giải 2026, KIS Content Challenge ghi nhận 189 sản phẩm sáng tạo cùng những trải nghiệm của 30 sinh viên tham gia. Thông qua chương trình, KIS tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kết nối với thế hệ trẻ, góp phần phổ biến kiến thức tài chính và tạo điều kiện để sinh viên phát triển kỹ năng trước khi gia nhập thị trường lao động.

Thông tin chi tiết về lễ trao giải được đăng tải tại đây.