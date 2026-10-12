Một công ty muốn phát hành thêm gần 11 lần lượng cổ phiếu lưu hành: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất có thể từ 36,5% xuống còn 3,2%

Phát hành thêm lượng cổ phiếu gấp gần 11 lần số đang lưu hành

Ngày 5/10/2026, HĐQT CTCP Xây dựng số 9 – VC9 (mã chứng khoán: VC9) ban hành nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, từ quý 4/2026 đến quý 1/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Đáng chú ý, VC9 hiện có 17 triệu cổ phiếu đã phát hành, bao gồm 304.800 cổ phiếu quỹ và gần 16,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Như vậy, lượng phát hành mới dự kiến gấp khoảng 10,78 lần số cổ phiếu đang lưu hành. Nếu VC9 bán hết số cổ phiếu dự kiến phát hành và lượng cổ phiếu quỹ giữ nguyên, số cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên khoảng 196,7 triệu đơn vị. Khi đó, trong trường hợp chào bán toàn bộ thành công 180 triệu cổ phiếu và nhóm cổ đông hiện tại không mua thêm cổ phiếu trong đợt chào bán này, lượng cổ phiếu lưu hành trước đợt phát hành chỉ chiếm khoảng 8,49% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với cơ cấu cổ đông của VC9 sẽ có sự thay đổi lớn.

Ví dụ, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TNG hiện là cổ đông lớn nhất của VC9, sở hữu hơn 6,2 triệu cổ phiếu VC9, tương đương 36,53% vốn điều lệ. Nếu phát hành toàn bộ thành công và TNG không mua thêm cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tính trên vốn điều lệ mới sẽ giảm còn khoảng 3,15%.

Giá chào bán gấp 2,2 lần giá thị trường

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động 1.800 tỷ đồng. So với mức giá 4.500 đồng/cổ phiếu tại đóng cửa ngày 9/10/2026, giá phát hành cao hơn 2,22 lần giá thị trường.

Với gần 16,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa của VC9 tại mức giá trên vào khoảng 75 tỷ đồng. Như vậy, khoản tiền doanh nghiệp muốn huy động gấp khoảng 24 lần vốn hóa tại ngày 07/10/2026.

Theo phương án, toàn bộ 1.800 tỷ đồng huy động dự kiến được đầu tư vào Khu đô thị Chi Đông, với thời gian giải ngân trong giai đoạn 2026–2027.

Chi Đông là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tại xã Quang Minh, Hà Nội, do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án với tổng diện tích 46,8ha trong đó có 11,27ha diện tích biệt thự và liền kề.

Giai đoạn 1 có diện tích khoảng 20,34 ha, thời gian thi công từ năm 2006 đến năm 2008. Giai đoạn 2 có quy mô khoảng 46,88 ha, dự kiến thi công trong giai đoạn 2027–2028.

Sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn vướng mắc thì vướng mắc nhất của Dự án đã hoàn thành. Cụ thể, ngày 20/01/2026, Dự án đã được UBND xã Quang Minh ra quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 Khu đô thị Chi Đông tại Quyết định số 201/QĐ-UBND.

Tiếp theo, Chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án như: điều chỉnh chủ trương đầu tư (bao gồm gia hạn tiến độ Dự án), tiếp tục thực hiện công tác bồi thường GPMB, liên hệ với các Cơ quan quản lý nhà nước đê được giao đất, xác định và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất cũng như các thủ tục để thiết kế xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng Dự án.

Doanh nghiệp đặt kế hoạch tiếp tục giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư, chuẩn bị khởi công khi đủ điều kiện pháp lý. Báo cáo cũng nêu phương án tìm đối tác có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một phần dự án.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, VC9 ghi nhận doanh thu thuần đạt 101 tỷ đồng và lãi sau thuế 498 triệu đồng. Đến ngày 30/06/2026, khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp vào khoảng 102 tỷ đồng.