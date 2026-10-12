Hãng bay của bầu Hiển dự kiến mua 20 máy bay có chi tiết hiếm thấy ở Việt Nam, cửa sổ lớn hơn Boeing 777

Ngày 10/09/2026, tại Paris (Pháp), Vietravel Airlines, thành viên T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển, và Airbus trao thỏa thuận mua 50 máy bay. Theo công bố của T&T Group, số này gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm A321neo và A321XLR. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Trong kế hoạch này, 20 chiếc A220 có thiết kế khoang hành khách với cách bố trí ghế ít thấy tại Việt Nam: mỗi hàng ghế phổ thông gồm năm ghế, chia theo cấu hình 2–3. Bên cạnh đó, Airbus giới thiệu dòng máy bay này có cửa sổ lớn hơn cả cửa sổ trên Boeing 777.

Hai ghế một bên, ba ghế bên còn lại

Theo tài liệu Airbus, khoang phổ thông A220 có hai ghế ở một bên lối đi và ba ghế bên còn lại, khác với cách bố trí sáu ghế chia đều 3–3 trên nhiều máy bay thân hẹp thông thường. Với cách sắp xếp này, mỗi hàng chỉ có một ghế giữa.

Trong tài liệu thông số công bố tháng 11/2025, Airbus cho biết khoang hành khách A220 rộng 3,28 m, lối đi rộng khoảng 50,8 cm. Ghế phổ thông rộng khoảng 47 cm, riêng ghế giữa được thiết kế rộng hơn, khoảng 48,3 cm.

Vách khoang cũng được Airbus thiết kế theo hướng thẳng đứng hơn để tăng khoảng trống ở phần vai của hành khách. Với cấu hình hai hạng dịch vụ, nhà sản xuất giới thiệu khoang thương gia bố trí 2–2, tức mỗi bên lối đi có hai ghế.

Một chi tiết khác là kích thước cửa sổ. Theo trang giới thiệu khoang A220 Airspace của Airbus, cửa sổ có kích thước 11 × 16 inch, tương đương khoảng 27,9 × 40,6 cm. Nhà sản xuất cho biết cửa sổ này lớn hơn cửa sổ của Boeing 777, một dòng máy bay thân rộng.

Airbus cho biết cửa sổ được đặt ngang tầm mắt để hành khách nhìn ra ngoài mà không phải cúi cổ. Mỗi hàng có từ một đến hai cửa sổ, giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào khoang.

Đối với khoang Airspace, Airbus còn giới thiệu ngăn hành lý phía trên loại XL có thể tích lớn hơn 20%, tăng khoảng 15% khả năng chứa hành lý so với loại ngăn xoay trước đó. Tuy nhiên, thông báo về thỏa thuận mua máy bay chưa nêu cấu hình nội thất cụ thể mà Vietravel Airlines lựa chọn cho 20 chiếc A220.

Chở 100–160 hành khách, phục vụ kế hoạch mở đường bay mới

Theo Airbus, A220 được thiết kế cho phân khúc 100–160 hành khách, với tầm bay lên tới khoảng 6.700 km tùy phiên bản. Trong thông cáo ngày 01/09/2026, nhà sản xuất đề cập khả năng sử dụng dòng máy bay này để phát triển các đường bay mới tại châu Á – Thái Bình Dương.

Dòng A220 gồm hai phiên bản A220-100 và A220-300. Trên trang sản phẩm, Airbus công bố sức chứa tối đa tương ứng là 135 và 160 hành khách. Tầm bay của A220-100 đạt 3.600 hải lý, tương đương khoảng 6.700 km; A220-300 đạt 3.400 hải lý, tương đương khoảng 6.300 km.

Về hiệu quả khai thác, theo Airbus, A220 sử dụng động cơ Pratt & Whitney PW1500G, với mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi ghế thấp hơn khoảng 25% so với máy bay thế hệ trước.

Trong kế hoạch của Vietravel Airlines, T&T Group cho biết A220 phục vụ định hướng mở các kết nối hàng không trực tiếp tới những thành phố, khu vực chưa có đường bay thẳng thường lệ hoặc khả năng tiếp cận bằng hàng không còn hạn chế. Hãng dự kiến sử dụng dòng máy bay này để từng bước tạo lập và phát triển thị trường.

Trong khi đó, dòng A321 đáp ứng các đường bay có nhu cầu cao hơn và mở rộng khai thác những chặng quốc tế dài hơn.