Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng bay của bầu Hiển dự kiến mua 20 máy bay có chi tiết hiếm thấy ở Việt Nam, cửa sổ lớn hơn Boeing 777

| | Doanh nghiệp

Hãng bay của bầu Hiển dự kiến mua 20 máy bay có chi tiết hiếm thấy ở Việt Nam, cửa sổ lớn hơn Boeing 777

A220 nằm trong thỏa thuận mua 50 máy bay giữa Vietravel Airlines và Airbus, có thiết kế mỗi hàng ghế phổ thông gồm hai ghế một bên lối đi và ba ghế bên còn lại.

Ngày 10/09/2026, tại Paris (Pháp), Vietravel Airlines, thành viên T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển, và Airbus trao thỏa thuận mua 50 máy bay. Theo công bố của T&T Group, số này gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm A321neo và A321XLR. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Trong kế hoạch này, 20 chiếc A220 có thiết kế khoang hành khách với cách bố trí ghế ít thấy tại Việt Nam: mỗi hàng ghế phổ thông gồm năm ghế, chia theo cấu hình 2–3. Bên cạnh đó, Airbus giới thiệu dòng máy bay này có cửa sổ lớn hơn cả cửa sổ trên Boeing 777.

Hãng bay của bầu Hiển dự kiến mua 20 máy bay có chi tiết hiếm thấy ở Việt Nam, cửa sổ lớn hơn Boeing 777 - Ảnh 1.

Hai ghế một bên, ba ghế bên còn lại

Theo tài liệu Airbus, khoang phổ thông A220 có hai ghế ở một bên lối đi và ba ghế bên còn lại, khác với cách bố trí sáu ghế chia đều 3–3 trên nhiều máy bay thân hẹp thông thường. Với cách sắp xếp này, mỗi hàng chỉ có một ghế giữa.

Trong tài liệu thông số công bố tháng 11/2025, Airbus cho biết khoang hành khách A220 rộng 3,28 m, lối đi rộng khoảng 50,8 cm. Ghế phổ thông rộng khoảng 47 cm, riêng ghế giữa được thiết kế rộng hơn, khoảng 48,3 cm.

Vách khoang cũng được Airbus thiết kế theo hướng thẳng đứng hơn để tăng khoảng trống ở phần vai của hành khách. Với cấu hình hai hạng dịch vụ, nhà sản xuất giới thiệu khoang thương gia bố trí 2–2, tức mỗi bên lối đi có hai ghế.

Một chi tiết khác là kích thước cửa sổ. Theo trang giới thiệu khoang A220 Airspace của Airbus, cửa sổ có kích thước 11 × 16 inch, tương đương khoảng 27,9 × 40,6 cm. Nhà sản xuất cho biết cửa sổ này lớn hơn cửa sổ của Boeing 777, một dòng máy bay thân rộng.

Airbus cho biết cửa sổ được đặt ngang tầm mắt để hành khách nhìn ra ngoài mà không phải cúi cổ. Mỗi hàng có từ một đến hai cửa sổ, giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào khoang.

Đối với khoang Airspace, Airbus còn giới thiệu ngăn hành lý phía trên loại XL có thể tích lớn hơn 20%, tăng khoảng 15% khả năng chứa hành lý so với loại ngăn xoay trước đó. Tuy nhiên, thông báo về thỏa thuận mua máy bay chưa nêu cấu hình nội thất cụ thể mà Vietravel Airlines lựa chọn cho 20 chiếc A220.

Chở 100–160 hành khách, phục vụ kế hoạch mở đường bay mới

Theo Airbus, A220 được thiết kế cho phân khúc 100–160 hành khách, với tầm bay lên tới khoảng 6.700 km tùy phiên bản. Trong thông cáo ngày 01/09/2026, nhà sản xuất đề cập khả năng sử dụng dòng máy bay này để phát triển các đường bay mới tại châu Á – Thái Bình Dương.

Dòng A220 gồm hai phiên bản A220-100 và A220-300. Trên trang sản phẩm, Airbus công bố sức chứa tối đa tương ứng là 135 và 160 hành khách. Tầm bay của A220-100 đạt 3.600 hải lý, tương đương khoảng 6.700 km; A220-300 đạt 3.400 hải lý, tương đương khoảng 6.300 km.

Về hiệu quả khai thác, theo Airbus, A220 sử dụng động cơ Pratt & Whitney PW1500G, với mức tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi ghế thấp hơn khoảng 25% so với máy bay thế hệ trước.

Trong kế hoạch của Vietravel Airlines, T&T Group cho biết A220 phục vụ định hướng mở các kết nối hàng không trực tiếp tới những thành phố, khu vực chưa có đường bay thẳng thường lệ hoặc khả năng tiếp cận bằng hàng không còn hạn chế. Hãng dự kiến sử dụng dòng máy bay này để từng bước tạo lập và phát triển thị trường.

Trong khi đó, dòng A321 đáp ứng các đường bay có nhu cầu cao hơn và mở rộng khai thác những chặng quốc tế dài hơn.

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phía sau hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận của EVF và hành trình dòng vốn xanh kiến tạo giá trị cho cộng đồng

Phía sau hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận của EVF và hành trình dòng vốn xanh kiến tạo giá trị cho cộng đồng Nổi bật

Một công ty muốn phát hành thêm gần 11 lần lượng cổ phiếu lưu hành: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất có thể từ 36,5% xuống còn 3,2%

Một công ty muốn phát hành thêm gần 11 lần lượng cổ phiếu lưu hành: Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất có thể từ 36,5% xuống còn 3,2% Nổi bật

Gã khổng lồ Trung Quốc bán gần 78 triệu con lợn mỗi năm sắp xây tổ hợp 3.600 tỷ đồng tại Gia Lai dù báo lỗ 6 tỷ nhân dân tệ nửa đầu năm 2026

Gã khổng lồ Trung Quốc bán gần 78 triệu con lợn mỗi năm sắp xây tổ hợp 3.600 tỷ đồng tại Gia Lai dù báo lỗ 6 tỷ nhân dân tệ nửa đầu năm 2026

08:49 , 12/10/2026
Cụm điện gió gần 1.000 MW của T&T Group tại Lào: Thêm nguồn điện, đón tương lai

Cụm điện gió gần 1.000 MW của T&T Group tại Lào: Thêm nguồn điện, đón tương lai

08:00 , 12/10/2026
10 đội sinh viên tạo 189 nội dung tài chính tại KIS Content Challenge 2026

10 đội sinh viên tạo 189 nội dung tài chính tại KIS Content Challenge 2026

08:00 , 12/10/2026
Những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

07:44 , 12/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên