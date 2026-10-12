Xuân Thiện rót hơn 21.000 tỷ đồng làm 4 nhà máy điện mặt trời và BESS tại Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận 5 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Xuân Thiện thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê, với tổng công suất 1.000MW và vốn đầu tư hơn 21.100 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 9/10/2026, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1.338ha tại hai xã Ia Rvê và Ia Lốp, gồm 4 nhà máy điện mặt trời cùng hệ thống lưu trữ năng lượng và các công trình đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Trong đó, ba nhà máy Ia Rvê 1, Ia Rvê 2 và Ia Rvê 3 có công suất 300MW mỗi nhà máy, với vốn đầu tư lần lượt khoảng 6.362 tỷ đồng, 6.332 tỷ đồng và 6.328 tỷ đồng. Nhà máy còn lại có công suất 100MW, vốn đầu tư khoảng 2.115 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn dự án là 21.138 tỷ đồng. Các nhà đầu tư dự kiến góp khoảng 6.410 tỷ đồng, tương đương 30,33% tổng vốn; hơn 14.727 tỷ đồng còn lại được huy động từ các nguồn khác.

Đáng chú ý, bên cạnh công suất phát điện 1.000MW, cụm dự án còn được đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) công suất 100MW, dung lượng 200MWh. Hạng mục này cho phép lưu trữ một phần điện năng sản xuất vào ban ngày để sử dụng hoặc phát lên lưới vào thời điểm phù hợp.

Dự án cũng bao gồm các trạm biến áp 110kV, hệ thống đường dây truyền tải và hạng mục mở rộng Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện – Ea Súp. Toàn bộ sản lượng điện sẽ được bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua hệ thống điện quốc gia.

Danh sách 5 nhà đầu tư được chấp thuận gồm CTCP Ea Súp Solar, CTCP Năng lượng tái tạo Ea Súp, CTCP Tây Nguyên Solar, CTCP Ia Rvê Solar và Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk. Đây đều là những doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Xuân Thiện.

Theo tiến độ được phê duyệt, thời gian xây dựng và đưa dự án vào vận hành là 18 tháng, tính từ thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Trước khi triển khai, các nhà đầu tư phải hoàn tất những thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp và điện lực.

Xuân Thiện không phải cái tên mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk. Trước dự án Ia Rvê, doanh nghiệp đã đầu tư cụm 5 nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp tại địa phương, với tổng công suất 600MW, vốn đầu tư khoảng 15.402 tỷ đồng. Cụm nhà máy này bắt đầu vận hành từ tháng 12/2020.

Như vậy, tính cả dự án vừa được chấp thuận, Xuân Thiện đã và đang đầu tư các dự án điện mặt trời tại Đắk Lắk có tổng công suất 1.600MW, với quy mô vốn hơn 36.500 tỷ đồng. Riêng dự án Ia Rvê có công suất lớn gấp khoảng 1,67 lần cụm nhà máy Ea Súp hiện hữu.

Khi hoàn thành, dự án Ia Rvê sẽ nâng đáng kể quy mô phát điện mặt trời của hệ sinh thái Xuân Thiện tại Đắk Lắk, đồng thời bổ sung hệ thống lưu trữ năng lượng để hỗ trợ vận hành nguồn điện tái tạo.