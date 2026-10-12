Hãng Mỹ đứng sau tòa nhà cao nhất thế giới mang thiết kế sân bay gần 200.000 tỷ đồng của Việt Nam đi 'khoe' ở Singapore

Ngày 23/9/2026, tại triển lãm Passenger Terminal Expo Asia ở Singapore, phương án thiết kế nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình của Việt Nam được đưa vào chương trình giới thiệu các dự án hạ tầng hàng không mới tại châu Á.

Đơn vị mang thiết kế này tới diễn đàn quốc tế là Skidmore, Owings & Merrill (SOM), hãng kiến trúc và kỹ thuật nổi tiếng của Mỹ. Đây cũng là đơn vị đứng sau Burj Khalifa tại Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới, cùng One World Trade Center ở New York.

Theo chương trình của ban tổ chức, sân bay Gia Bình có một phiên giới thiệu riêng với chủ đề "Gia Binh International Airport – Uplift Vietnam's Aviation Infrastructure", tập trung vào thiết kế và định hướng phát triển hạ tầng hàng không Việt Nam.

Đại diện SOM và dự án sân bay Gia Bình tham gia chương trình tại khu vực chuyên đề thiết kế, phát triển sân bay. Trước đó, SOM thông báo sẽ giới thiệu phương án từng chiến thắng cuộc thi thiết kế nhà ga Gia Bình, cùng những giải pháp kiến trúc, kỹ thuật và trải nghiệm hành khách được lựa chọn cho công trình.

Passenger Terminal Expo Asia 2026 diễn ra trong hai ngày 23–24/9 tại Sands Expo & Convention Centre, Singapore, với sự tham gia của các nhà khai thác sân bay, kiến trúc sư, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp hạ tầng hàng không quốc tế.

Thiết kế Gia Bình được giới thiệu tại Singapore chỉ khoảng nửa năm sau khi SOM chính thức công bố chiến thắng trong cuộc thi thiết kế nhà ga hành khách do Masterise tổ chức.

Thiết kế khác lạ của sân bay gần 200.000 tỷ đồng

Thay vì lựa chọn hình ảnh một nhà ga mang dáng dấp công nghiệp thông thường, SOM đặt tên cho phương án thiết kế Gia Bình là "The Terminal of Water Gardens", có thể hiểu là "Nhà ga của những khu vườn nước".

Theo SOM, ý tưởng lấy cảm hứng từ hệ thống sông ngòi, cảnh quan và các yếu tố văn hóa của Việt Nam. Nước không chỉ xuất hiện như một hình ảnh trang trí mà còn là nguyên tắc tổ chức không gian, dẫn dắt hành trình của hành khách từ lúc đến sân bay cho đến khi lên máy bay.

Trong phương án thiết kế, kiến trúc và cảnh quan được kết nối thành chuỗi không gian trong nhà và ngoài trời liên tục. Những khu vực hành khách đi qua được tổ chức để tạo ra trải nghiệm cảnh quan thay đổi theo từng chặng di chuyển.

Jordan Pierce, đại diện SOM tham gia quá trình thiết kế, từng giải thích rằng nhóm muốn tạo ra một nhà ga có cảm hứng từ cảnh quan Việt Nam, để mỗi giai đoạn trong hành trình của hành khách gắn với một trải nghiệm không gian khác nhau xoay quanh yếu tố nước.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở hình thức.

SOM cho biết phương án thiết kế tích hợp kiến trúc và kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu, sử dụng các công cụ thiết kế số tiên tiến cùng phương pháp quy hoạch theo mô-đun. Cách tiếp cận này hướng tới việc tối ưu xây dựng, tổ chức vận hành và cho phép công trình thích ứng khi lưu lượng hành khách hoặc công nghệ hàng không thay đổi trong tương lai.

SOM có kinh nghiệm thiết kế các công trình hàng không quy mô lớn, trong đó có các dự án tại Sân bay quốc tế San Francisco ở Mỹ và Sân bay quốc tế Kempegowda tại Ấn Độ.

Siêu dự án có thể đón 50 triệu khách mỗi năm

Sân bay Gia Bình được đầu tư tại Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 45 km, với tổng mức đầu tư dự kiến 196.378 tỷ đồng qua hai giai đoạn.

Theo các hồ sơ công bố, nhà đầu tư dự án là Tập đoàn Masterise. Đây là một trong những dự án hạ tầng hàng không có quy mô vốn lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Quốc hội đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào tháng 12/2025, với quy mô cảng hàng không quốc tế cấp 4F theo tiêu chuẩn Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Tiêu chuẩn 4F cho phép thiết kế hạ tầng phục vụ những dòng máy bay thân rộng có sải cánh lớn, trong đó có các loại siêu máy bay như Airbus A380, nếu đáp ứng đầy đủ những điều kiện kỹ thuật và khai thác liên quan.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 1.885 ha theo chủ trương đầu tư. Giai đoạn đầu đến năm 2030 dự kiến hoàn thiện hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng hệ thống kỹ thuật và logistics, đáp ứng công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đến năm 2050, sân bay được định hướng mở rộng lên bốn đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Một mục tiêu quan trọng trong giai đoạn trước mắt là hoàn thành các hạng mục cần thiết để phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Việt Nam.

Ngoài chức năng vận chuyển hành khách, Gia Bình còn được định hướng trở thành trung tâm vận tải hàng hóa, logistics và bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, góp phần hình thành một đầu mối hàng không mới cho vùng Thủ đô và khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đầu tháng 10/2026, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh. Theo thông tin công bố từ địa phương, hơn 1.195 ha đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong khi các hạng mục liên quan đến đất ở và tái định cư tiếp tục được triển khai.