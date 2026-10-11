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Trong hai ngày 10-11/10, một ứng dụng miễn phí hàng đầu trên AppStore và GooglePlay tặng quà cho hàng triệu người Việt Nam

| | Kinh tế số

Chỉ cần online trên ứng dụng Viettel Tammi, khách hàng sẽ được tặng data và phút gọi nội mạng miễn phí.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, Viettel Telecom triển khai chương trình tặng data và phút gọi nội mạng cho khách hàng sử dụng ứng dụng Tammi trong hai ngày 10 và 11/10/2026. Người dùng có thể nhận tối đa 500MB data và 60 phút gọi mỗi ngày.

Theo chương trình, cứ mỗi phút nhắn tin, gọi điện hoặc họp trực tuyến trên Viettel Tammi, khách hàng được tặng 50MB data và 1 phút gọi nội mạng. Mức ưu đãi tối đa mỗi ngày là 500MB data và 60 phút gọi. Chương trình áp dụng cho cả người dùng hiện tại và khách hàng đăng ký mới trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Viettel Tammi cung cấp các tính năng nhắn tin, gọi điện và họp trực tuyến, trong đó thời lượng họp miễn phí có thể lên tới 120 phút. Theo Viettel Telecom, ứng dụng tận dụng lợi thế hạ tầng viễn thông của nhà mạng để cung cấp chất lượng kết nối.

Ứng dụng cũng sử dụng số điện thoại để định danh người dùng và công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE) nhằm bảo vệ nội dung trao đổi. Đây là những tính năng được Viettel giới thiệu nhằm tăng cường an toàn khi liên lạc trên môi trường số.

Viettel cho biết Tammi hiện đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên cả App Store và Google Play tại Việt Nam trong nhiều tháng gần đây.

Theo Nguyễn Nam

Đời sống & Pháp luật

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