SMC bất ngờ thay người điều hành của 6 công ty con, đồng thời thoái vốn khỏi doanh nghiệp 200 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa thực hiện loạt thay đổi nhân sự tại 6 công ty con, đưa một cá nhân đảm nhiệm vị trí điều hành và đại diện pháp luật tại tất cả các đơn vị này. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh tái cấu trúc, thu hẹp mảng thương mại thép có biên lợi nhuận thấp.

Ngày 9/10, CTCP Đầu tư Thương mại SMC công bố các quyết định thay đổi nhân sự quản lý tại 6 công ty thành viên. Đáng chú ý, toàn bộ vị trí điều hành và người đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp này đều được giao cho ông Trương Xuân Dũng.

Cụ thể, ông Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại 5 đơn vị, gồm Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC, Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và Công ty TNHH Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

Riêng tại Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO, ông đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Cùng thời điểm, SMC miễn nhiệm 3 nhân sự đang giữ các vị trí tương ứng tại 6 doanh nghiệp nói trên.

Trong đó, ông Nguyễn Quốc Thắng thôi đảm nhiệm chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Thép SMC, Thương mại SMC và SMC Hiệp Phước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu được miễn nhiệm tại Cơ khí Thép SMC và Liên doanh Ống thép SENDO, còn ông Võ Đình Tuyên thôi giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

Toàn bộ quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 9/10/2026. Như vậy, thay vì phân chia vị trí điều hành cho 3 cá nhân như trước, SMC đã tập trung các chức danh này về một người.

Việc sắp xếp lại nhân sự diễn ra ngay sau khi SMC hoàn tất thoái vốn tại một công ty thành viên.

Cụ thể, ngày 30/9, doanh nghiệp thông báo đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo, đơn vị có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM.

Sau giao dịch, SMC Tân Tạo không còn nằm trong hệ thống công ty con của SMC. Doanh nghiệp chưa công bố trong thông tin được cung cấp về giá trị chuyển nhượng cũng như bên nhận chuyển nhượng.

Đây là một trong những bước đi của SMC nhằm sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, với trọng tâm là giảm sự phụ thuộc vào mảng thương mại thép.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/9, Chủ tịch HĐQT Phạm Hoàng Anh cho biết thương mại thép hiện chiếm khoảng một nửa doanh thu của SMC, tương đương tỷ trọng đóng góp từ mảng trung tâm gia công thép cuộn (coil center).

Tuy nhiên, hiệu quả giữa hai hoạt động có sự chênh lệch đáng kể. Trong khi biên lợi nhuận gộp của thương mại thép chỉ đạt 0,1-0,2%, mảng coil center ghi nhận mức khoảng 7,5%, cao gấp 37,5-75 lần.

Chênh lệch này là cơ sở để ban lãnh đạo SMC điều chỉnh chiến lược, ưu tiên hoạt động gia công thép và cơ khí chính xác thay vì tiếp tục mở rộng thương mại thép.

Theo định hướng mới, công ty sẽ hạn chế các hoạt động kinh doanh mang tính đầu cơ, đồng thời tăng tỷ trọng những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Quá trình này có thể khiến doanh thu giảm trong ngắn hạn, song được kỳ vọng giúp cải thiện khả năng sinh lời.

SMC cũng đặt mục tiêu nâng lợi nhuận hằng năm từ mảng coil center và cơ khí chính xác lên 50-60 tỷ đồng, so với mức khoảng 5-10 tỷ đồng hiện tại. Để thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tái cấu trúc hoạt động và đẩy mạnh hợp tác với Samsung cùng các đối tác khác.

Như vậy, bên cạnh việc thoái vốn khỏi các đơn vị thành viên, SMC đang đồng thời tổ chức lại bộ máy quản lý và chuyển hướng sang những lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn.