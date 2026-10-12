Bà Phạm Thu Hương lần đầu lên tiếng về Quỹ hơn 46.000 tỷ đồng của Vingroup, giúp đỡ hàng nghìn người VN

Ngày 3/10 vừa qua, Quỹ Thiện Tâm của Vingroup chính thức tròn 20 năm hành trình làm thiện nguyện.

Sau hơn 20 năm đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, bà Phạm Thu Hương (vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng), nhà đồng sáng lập Quỹ Thiện Tâm - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vừa lần đầu chia sẻ về triết lý thiện nguyện của Quỹ Thiện Tâm và Vingroup.

-Thưa bà, điều gì khiến những người sáng lập Tập đoàn Vingroup như bà bền bỉ hành thiện suốt 3 thập niên qua, bất chấp các biến động kinh doanh?

Bà Phạm Thu Hương: Động lực ban đầu rất giản dị. Chúng tôi là lứa thanh niên trưởng thành khi đất nước mới trải qua chiến tranh, còn bộn bề khó khăn. Vì thế, chúng tôi luôn cảm thấy hàm ân các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có ngày hòa bình, cũng như tự cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội được ra nước ngoài học tập, mở mang hiểu biết.

Vì vậy, ngay khi có chút khả năng, chúng tôi lập tức tìm cách hỗ trợ cộng đồng như một sự tri ân và chia sẻ may mắn với những người xung quanh. Ban đầu là với đồng hương xa xứ, sau này hướng về quê hương và rồi chính thức hóa thành một sứ mệnh cam kết với việc ra đời Quỹ Thiện tâm năm 2006.

Hơn 30 năm qua, hành trình thiện nguyện mang lại cho chúng tôi ý nghĩa cuộc sống. Niềm vui của mỗi người được giúp đỡ đã trở thành động lực để chúng tôi làm việc nhiều hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn và có điều kiện hơn để tiếp tục phụng sự cộng đồng.

90% nguồn đóng góp vào Quỹ Thiện Tâm đến từ nguồn tài chính cá nhân của các lãnh đạo Vingroup

Bà Phạm Thu Hương chia sẻ về Quỹ Thiện Tâm. Ảnh: VIC

-Nhiều năm qua, lý do nào khiến hành trình thiện nguyện của Quỹ lại thầm lặng thế trong khi Thiện nguyện luôn là 1 trong 3 trụ cột đầu tiên của Vingroup, thưa bà?

Bà Phạm Thu Hương: Tên của Quỹ là Thiện Tâm, nghĩa là "làm việc Thiện bằng tất cả cái Tâm", nên đúng là nhiều năm qua chúng tôi chỉ chuyên chú hành thiện, không mưu cầu bất kỳ điều gì khác.

Nhưng việc thiện tự biết lên tiếng, lan tỏa và tạo ra sự chung tay của tất cả mọi người. Vì thế, dù 90% nguồn đóng góp vào Quỹ Thiện Tâm đến từ nguồn tài chính cá nhân của các lãnh đạo cao cấp Tập đoàn, nhưng thiện nguyện đã trở thành tinh thần chung của tất cả người Vingroup chúng tôi. Khi thấy một việc thực sự cần thiết, thấy đồng bào đang cần giúp đỡ, trên dưới luôn đồng lòng. Người góp tiền, người góp công nhưng chắc chắn khó đến đâu, chúng tôi cũng tìm cách làm bằng được.

Quy mô của Vingroup hôm nay đã khác rất nhiều so với mấy chục năm trước, nhưng tinh thần phụng sự vì cộng đồng đó chưa bao giờ thay đổi.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm thăm hỏi, động viên và trao biển tượng trưng khu nhà tạm cho người dân bị mất nhà vì lũ quét ở làng Nủ.

-Nhiều chương trình kiến tạo sinh kế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội… của Quỹ được thực hiện dài hạn, có tính toán bài bản, thậm chí cam kết chi tiết không khác gì các hợp đồng kinh doan. Xin bà chia sẻ thêm về cách làm này?

Bà Phạm Thu Hương: Một khoản tiền có thể giải quyết khó khăn trước mắt. Nhưng một nghề nghiệp, một nền tảng tri thức, một mô hình sinh kế tốt hoặc an sinh tốt có khả năng giúp một người tự thay đổi cuộc sống trong nhiều năm. Khi một người đứng vững, gia đình họ có thể tốt lên, nhiều gia đình cùng tốt lên sẽ tạo ra thay đổi của cả một cộng đồng.

Mục tiêu của Quỹ Thiện Tâm là trao cần câu chứ không chỉ cho cá, thậm chí phải trao cả cách tạo cần câu, để hành trình thiện nguyện không chỉ là cứu khổ tức thời mà phải là tạo khả năng tự phát triển lâu dài, ngay cả khi chương trình hỗ trợ kết thúc.

Hành trình băng rừng vượt núi cứu trợ bà con thiên tai của các thành viên Quỹ Thiện Tâm.

Quỹ Thiện Tâm có nhiều chương trình phù hợp với từng nhóm người yếu thế khác nhau. Càng đi nhiều, tiếp xúc nhiều, chúng tôi càng nhận thấy người Việt mình rất giỏi, giỏi học và cũng giỏi xoay sở, họ chỉ thiếu một cơ hội. Nếu giúp một bạn trẻ được học tập, nghiên cứu và phát triển đúng năng lực, cuộc đời của bạn ấy có thể thay đổi, rồi cuộc sống của cả gia đình, thậm chí cả những người xung quanh cũng thay đổi.

Các em bé mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng, giáo dục được Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật tích cưu mang nuôi dưỡng đã đổi đời khi tốt nghiệp đại học, trường nghề, mang lại cuộc sống ấm no cho không chỉ bản thân các em và cả đại gia đình mà còn đóng góp được cho xã hội.

Chẳng hạn, một bác sĩ được hỗ trợ đào tạo có thể trở về địa phương, làm chủ kỹ thuật và tiếp tục cứu chữa cho hàng nghìn bệnh nhân trong nhiều năm. Một cô đỡ thôn bản được trang bị kiến thức có thể tiếp tục chăm sóc các bà mẹ trong cộng đồng. Một Hợp tác xã nông nghiệp được tổ chức sản xuất có thể tạo sinh kế cho nhiều hộ nông dân.

Như vậy, có nhiều hộ nông dân đã đổi đời khi triển khai chuẩn chỉ đúng cam kết theo các "hợp đồng từ thiện" của Quỹ.

Quỹ Thiện Tâm tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng.

-Với hàng trăm chương trình đã và đang triển khai, quy mô lên đến hơn 46.000 tỷ đồng, Quỹ Thiện Tâm làm thế nào để đảm bảo nguồn tiền đến đúng người, đúng việc, thưa bà?

Bà Phạm Thu Hương: Quỹ Thiện Tâm được thành lập với bộ máy nhân sự và cơ chế hoạt động chuyên nghiệp chính là để hoạt động thiện nguyện được triển khai bài bản và hiệu quả, hạn chế tối đa việc hỗ trợ theo cảm tính.

Trên thực tế, mỗi chương trình đều có tiêu chí và cách triển khai riêng nhưng điểm chung là trước khi thực hiện, nhân sự của Quỹ luôn trực tiếp xác minh rất kỹ, lên kế hoạch hành động tỉ mỉ và đồng hành sát sao với những người cần hỗ trợ. Trong quá trình thực hiện, người của Quỹ luôn theo sát địa phương để cùng kiểm tra, giám sát và đo lường kết quả. Mô hình nào hiệu quả mới tiếp tục nhân rộng.

"Làm thiện nguyện là xác định phải có trách nhiệm với từng đồng được trao đi"

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm thăm hỏi bà con chịu ảnh hưởng sau bão Bualoi 2025.

-Bên cạnh cách triển khai bài bản, chuyên nghiệp, làm sao để các hoạt động thiện nguyện đảm bảo minh bạch và hiệu quả thực tế, nhất là trong bối cảnh Quỹ Thiện Tâm có quá nhiều chương trình diễn ra cùng lúc, thời gian triển khai nhiều năm, thưa bà?

Bà Phạm Thu Hương: Theo tôi, nhiệt huyết thôi là chưa đủ. Làm thiện nguyện là xác định phải có trách nhiệm với từng đồng được trao đi để sự hỗ trợ đến được đúng người cần. Đó cũng là lý do Quỹ Thiện Tâm đã tổ chức một bộ máy nhân sự chuyên nghiệp gọn nhẹ nhưng hiệu quả, nghiêm túc coi thiện nguyện là một nghề nghiệp chứ không phải hoạt động phong trào. Cán bộ của chúng tôi không chỉ có lòng trắc ẩn mà còn phải có năng lực chuyên môn cao và kỷ luật vững vàng để hoàn thành nhiệm vụ.

Một cơ chế rất hữu ích khác là sự giám sát từ chính cộng đồng. Điều kiện nhận hỗ trợ và quy trình xét duyệt được công khai để người dân có thể theo dõi, phản ánh. Nếu nguồn hỗ trợ đến sai địa chỉ hoặc sử dụng sai mục đích, thông tin có thể được phản hồi rất nhanh về Tập đoàn.

Bản thân tôi và các lãnh đạo Vingroup luôn trực tiếp đọc nhiều thư phản ánh, góp ý để kịp thời điều chỉnh, kiểm soát.

Niềm vui của các em học sinh vùng cao trong lớp học mới do Quỹ Thiện Tâm trao tặng.

-Khi nhìn lại hành trình hơn 20 năm kể từ khi Quỹ Thiện Tâm ra đời, điều gì khiến bà hài lòng nhất?

Bà Phạm Thu Hương: Mỗi việc làm được cho cộng đồng, dù nhỏ, tôi đều thấy vui. Nhưng điều tôi trân trọng nhất có lẽ là nhận ra rằng, nếu thực sự muốn giải quyết một vấn đề nan giải và đủ kiên trì với nó, chúng ta sẽ tìm được cách, giải pháp tối ưu.

Tôi mong tinh thần đó được tiếp tục ở những thế hệ sau của Tập đoàn Vingroup. Làm việc thiện không nên trở thành một nghĩa vụ phải ghi nhớ. Khi một người từ nhỏ đã được chứng kiến, được tham gia và hiểu niềm vui của sự sẻ chia, nhu cầu làm điều tốt sẽ trở thành một phần tự nhiên trong họ. Nếu mỗi cơ hội giúp đỡ đều được trân trọng, mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả để tạo thêm nhiều cơ hội mới, tôi tin giá trị của một hành động thiện nguyện sẽ còn đi xa hơn rất nhiều so với thời điểm nó bắt đầu.

-Xin cảm ơn bà đã chia sẻ!

Đại diện Quỹ thăm hỏi thương bệnh nặng tại Ninh Bình.

Trong 20 năm qua, Quỹ Thiện Tâm của Vingroup dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và các gia đình còn khó khăn. Tiêu biểu, gần 1.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu thanh niên xung phong và nạn nhân chất độc da cam được phụng dưỡng, hỗ trợ thường xuyên. Đồng thời, Quỹ trao tặng 27.000 ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương; dành 11.000 tỷ đồng cho hoạt động tri ân người có công, hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

(Ảnh: VIC)