Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Pasqal (Pháp), thúc đẩy hợp tác công nghệ lượng tử

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa…

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh ông Mark Armstrong cùng đoàn công tác của Tập đoàn Pasqal và ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, đến làm việc tại trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển.

Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột hợp tác quan trọng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn Pasqal, doanh nghiệp công nghệ lượng tử của Pháp chuyên về công nghệ nguyên tử trung hòa, quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Tập đoàn Pasqal, doanh nghiệp công nghệ lượng tử của Pháp chuyên về công nghệ nguyên tử trung hòa, quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam; đồng thời ghi nhận vai trò tiên phong của Tập đoàn FPT trong đầu tư nghiên cứu, đào tạo về công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ lượng tử

Tại buổi tiếp, ông Mark Armstrong chia sẻ về hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ lượng tử vào thực tiễn của Pasqal. Tập đoàn đang phát triển các giải pháp máy tính lượng tử và điện toán đám mây theo hướng thương mại hóa, với sự tham gia của hơn 7 đơn vị, tổ chức nghiên cứu.

Ông Mark Armstrong cho biết Pasqal đang phối hợp với Tập đoàn FPT và mong muốn sớm triển khai các chương trình hợp tác về điện toán đám mây lượng tử, tạo điều kiện để các tổ chức nghiên cứu và trường đại học tiếp cận công nghệ này.

Tập đoàn Pasqal khẳng định coi trọng việc xây dựng quan hệ đối tác với Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác với Chính phủ và các ngành công nghiệp Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Đại diện Pasqal bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ tại Việt Nam, trong đó chú trọng tuyển dụng nhân lực tại chỗ, chuyển giao kỹ năng, đào tạo giảng viên đại học, trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu cho các nhà khoa học, kỹ sư trong những lĩnh vực liên quan, qua đó góp phần tạo nền tảng phát triển khoa học lượng tử tại Việt Nam.

Pasqal đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác với Chính phủ và các ngành công nghiệp Việt Nam nhằm đưa kết quả nghiên cứu về công nghệ lượng tử vào ứng dụng thực tiễn.

Tập đoàn FPT và Pasqal đang trao đổi về định hướng, lộ trình hợp tác nhằm đưa năng lực điện toán lượng tử đến các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam, tiến tới xây dựng hạ tầng điện toán lượng tử đặt tại Việt Nam. Các nội dung hợp tác trọng tâm được hai tập đoàn trao đổi gồm nghiên cứu chung về thuật toán và ứng dụng điện toán lượng tử; hợp tác phát triển, chế tạo máy tính lượng tử; đào tạo nhân lực chuyên sâu và hợp tác kinh doanh.

Việt Nam khuyến khích hợp tác công nghệ lượng tử gắn với nhu cầu thực tiễn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những ý kiến, chia sẻ cởi mở của đại diện hai tập đoàn; đồng thời thông tin về định hướng, chính sách của Việt Nam đối với công nghệ lượng tử.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam xác định công nghệ lượng tử là lĩnh vực chiến lược, nằm trong tổng thể triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Lĩnh vực này có mối liên hệ với các định hướng phát triển về an ninh, dữ liệu quốc gia, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian. Việt Nam định hướng phát triển công nghệ lượng tử gắn với các bài toán thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải.

Phó Thủ tướng và các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu xây dựng Chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược, Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược, trong đó công nghệ lượng tử là một trong những lĩnh vực ưu tiên.

Đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của Pasqal và FPT về hợp tác khoa học, công nghệ giữa Việt Nam và Pháp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị hai tập đoàn sớm cụ thể hóa các định hướng đã trao đổi thành những nội dung hợp tác, có cam kết về nguồn lực và mốc thời gian thực hiện rõ ràng.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ quốc tế tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; đồng thời sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để hợp tác giữa FPT và Pasqal được triển khai thực chất, hiệu quả.



