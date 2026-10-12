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Doanh nghiệp đầu tiên trên sàn HOSE công bố BCTC quý 3/2026: Lãi hơn 1.200 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ, tổng tài sản gần 77.000 tỷ

| | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp đầu tiên trên sàn HOSE công bố BCTC quý 3/2026: Lãi hơn 1.200 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ, tổng tài sản gần 77.000 tỷ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần gần 5.112 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.768 tỷ đồng, giảm 15%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 23%.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026.

Trong quý 3/2026, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 1.723 tỷ đồng, tăng 108%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 80 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 51%, lên 358 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 357 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng đạt 145 tỷ đồng, tăng 115%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 86 tỷ đồng, giảm 39%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.221 tỷ đồng, tăng 185%. Lợi nhuận sau thuế đạt 937 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Theo công ty giải trình, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng chủ yếu do trong kỳ công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần gần 5.112 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.768 tỷ đồng, giảm 15%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 23%.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 76.674 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho hơn 35.415 tỷ đồng, chiếm 46% tổng tài sản KBC.

Nợ phải trả tại ngày 30/09/2026 đạt 48.751 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm. Tổng vay ngắn hạn và dài hạn đạt 33.824 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn đạt 3.145 tỷ đồng và vay dài hạn đạt 30.678 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 27.922,98 tỷ đồng, tăng 4,5%. 

Ngọc Điệp

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