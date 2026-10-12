Công ty đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 3/2026: Lợi nhuận sau thuế giảm 13% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 vừa công bố, CTCP Sông Đà 7.02 (mã CK: S72) ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 10 tỷ đồng, giảm 12% so với quý 3/2025.

Giá vốn hàng bán trong quý 3/2026 đạt 6 tỷ đồng, giảm 9%. Lợi nhuận gộp đạt 4 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính, toàn bộ là chi phí lãi vay hơn 1 tỷ đồng, giảm 12%. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6%.

Kết quả, Sông Đà 7.02 đạt lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình, Sông Đà 7.02 cho biết doanh nghiệp đang quản lý, vận hành phát điện Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2, công suất 8 MW, tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Theo doanh nghiệp, quý 3/2026 chịu ảnh hưởng của biến đổi theo chu kỳ El Niño, thời tiết khô hạn và lượng mưa thấp hơn quý 3/2025. Tình trạng thiếu nước khiến sản lượng và doanh thu phát điện thương phẩm giảm so với cùng kỳ.

Đồng thời, một số chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị nhà máy trong quý 3/2026 tăng so với quý 3/2025. Doanh nghiệp cho biết nhà máy đã vận hành phát điện hơn 8 năm, một số thiết bị hao mòn, hỏng hóc cần được sửa chữa, thay thế. Đây là các nguyên nhân được công ty nêu trong giải trình về việc lợi nhuận quý 3/2026 giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sông Đà 7.02 ghi nhận doanh thu thuần hơn 27 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,4 tỷ đồng, giảm 26%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 449 đồng, trong khi cùng kỳ đạt 606 đồng.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Sông Đà 7.02 đạt 202 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2,85 tỷ đồng, giảm 25%.

Nợ phải trả tại ngày 30/09/2026 ở mức 68,6 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 47 tỷ đồng, giảm 18%, tương ứng giảm 10,5 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 12,7 tỷ đồng; dài hạn đạt 34,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 133 tỷ đồng.

CTCP Sông Đà 7.02 tiền thân là Chi nhánh Công ty xây dựng Sông Đà 7 - tại Hòa Bình thuộc Tổng công ty Sông Đà, năm 2004 được chuyển đổi sang Công ty cổ phần. Năm 2009 hợp nhất với CTCP thuỷ điện Nậm Thi tại Lai Châu.

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là Xây lắp, sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng các công trình thủy điện,...﻿