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Vinachem tái khởi động dự án khai thác và chế biến muối mỏ 492 triệu USD tại Lào

| | Doanh nghiệp

Vinachem tái khởi động dự án khai thác và chế biến muối mỏ 492 triệu USD tại Lào

Vinachem và đối tác dự kiến phát triển dự án theo mô hình tổ hợp công nghiệp, gắn khai thác với chế biến sâu để hình thành chuỗi giá trị từ muối mỏ kali. Định hướng này mở ra khả năng nâng cao giá trị tài nguyên, đồng thời tăng cường liên kết giữa hoạt động khai khoáng và sản xuất công nghiệp.

Sáng 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, Lào, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) phối hợp với Cty CP Đầu tư năng lượng và mỏ VN tổ chức lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ, hướng tới đưa nhà máy công suất 500.000 tấn kali clorua mỗi năm vào sản xuất năm 2028. 

Buổi lễ diễn ra tại mặt bằng nhà máy ở bản Muangkhay, huyện Nongbok, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Phuttavan Nanthavong; Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Khammouane Somsaad Ounsida; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện cục phát triển doanh nghiệp cùng đại diện các cơ quan chức năng hai nước. Về phía Vinachem có Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp, các lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua (KCl) mỗi năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Việc tái khởi động dự án diễn ra trong bối cảnh Việt Nam nhập khẩu gần 1 triệu tấn kali mỗi năm, trong đó gần 350.000 tấn từ Lào. Riêng các đơn vị thuộc Vinachem nhập khẩu khoảng 190.000 tấn mỗi năm. Khi đi vào vận hành, nhà máy được kỳ vọng giúp Tập đoàn chủ động một phần nguồn kali phục vụ sản xuất phân bón.

Cơ sở để Vinachem thực hiện Lễ tái khởi động dự án là việc ngày 31/7/2026, cấp có thẩm quyền của Việt Nam đồng ý chủ trương để Vinachem hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ VN để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Vinachem và đối tác dự kiến phát triển dự án theo mô hình tổ hợp công nghiệp, gắn khai thác với chế biến sâu để hình thành chuỗi giá trị từ muối mỏ kali. Định hướng này mở ra khả năng nâng cao giá trị tài nguyên, đồng thời tăng cường liên kết giữa hoạt động khai khoáng và sản xuất công nghiệp.

Theo kế hoạch, tVinachem và đối tác tập trung thúc đẩy việc phê duyệt FS và báo cáo đánh giá tác động môi trường trong tháng 10 năm 2026. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các công trình phụ trợ dự kiến triển khai trong năm 2026; Đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa nhà máy vào sản xuất năm 2028. Để thực hiện được kế hoạch này, Vinachem đề nghị phía Lào tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đầu tư, tạo điều kiện về mặt bằng và cơ chế chính sách cho dự án.


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