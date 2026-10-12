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Chủ tịch CNCTech Nguyễn Văn Hùng được tôn vinh trong danh sách TOP10 “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

| | Doanh nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng được vinh danh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng" năm 2026

Doanh nhân Nguyễn Văn Hùng được vinh danh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng" năm 2026

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCTech, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ vừa được vinh danh trong danh sách TOP10 "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng" năm 2026. Câu chuyện của ông mang một dấu ấn riêng: ông là gương mặt đại diện cho thế hệ những kỹ sư dám rời vùng an toàn để khởi nghiệp trong lĩnh vực khó nhất - công nghiệp, công nghệ - và từng bước đưa doanh nghiệp Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một danh hiệu, một thông điệp

Ngày 11/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình tôn vinh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” được VCCI tổ chức xét chọn định kỳ từ năm 2006, nhằm tôn vinh những doanh nhân có năng lực lãnh đạo và quản trị, đổi mới sáng tạo, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng.

Vượt qua gần 300 hồ sơ đề cử từ 45 cơ quan, đơn vị trên cả nước, ông Nguyễn Văn Hùng xuất sắc là một trong 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh.

Giải thưởng năm nay có khởi nguồn từ Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Năm nay, lễ vinh danh diễn ra khi đất nước đang theo đuổi những định hướng phát triển lớn: đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng mạnh tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; thu hút có chọn lọc FDI, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực nội sinh.

Chủ tịch CNCTech Nguyễn Văn Hùng được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 - Ảnh 1.

Các doanh nhân được vinh danh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026


Để những định hướng đó trở thành hiện thực, nền kinh tế cần những doanh nhân dám đầu tư dài hạn vào công nghệ, sản xuất và chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Văn Hùng là một gương mặt tiêu biểu của lớp doanh nhân ấy, với vai trò ngày càng quan trọng trong việc đưa doanh nghiệp Việt vươn lên những mắt xích cao hơn của chuỗi cung ứng quốc tế.

Người kỹ sư dám dấn thân

Năm 2008, CNCTech bắt đầu từ một văn phòng CAM nhỏ, với khát vọng để doanh nghiệp Việt làm chủ công nghệ sản xuất chính xác. Với nền tảng của một kỹ sư Bách khoa, ông Nguyễn Văn Hùng đưa tư duy kỹ thuật - chính xác, kỷ luật, cải tiến liên tục - vào cách điều hành doanh nghiệp.

Chủ tịch CNCTech Nguyễn Văn Hùng được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các doanh nhân tại sự kiện


Từ điểm khởi đầu đó, CNCTech từng bước phát triển thành hệ sinh thái công nghiệp tích hợp gồm ba mảng trụ cột: công nghệ sản xuất, giải pháp công nghiệp và dịch vụ logistics. Hiện tại, hệ sinh thái CNC đang xuất khẩu sản phẩm công nghiệp đi hơn 35 quốc gia, cung cấp dịch vụ sản xuất tích hợp cho các ngành công nghệ cao như tự động hóa, bán dẫn, hàng không vũ trụ, ô tô - xe máy. Đồng thời, phát triển các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics xanh, thông minh, góp phần thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Bên cạnh đó, CNC đầu tư lĩnh vực logistics để hoàn thiện chuỗi năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái.

Doanh nhân của cộng đồng

Bên cạnh vai trò dẫn dắt CNCTech, ông Nguyễn Văn Hùng hiện là Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2030 và Phó Chủ tịch Hiệp hội Các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam (VABSO), Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, tham gia thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, kết nối đầu tư và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Chủ tịch CNCTech Nguyễn Văn Hùng được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 - Ảnh 3.

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh gióng” năm 2026 dành cho doanh nhân Nguyễn Văn Hùng


Chia sẻ sau khi nhận danh hiệu, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Danh hiệu là sự ghi nhận dành cho tập thể CNCers, cho những khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng CNCTech. Tôi coi đây cũng là trách nhiệm phải làm gương: tiếp tục quản trị minh bạch, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng kết nối, để nhiều doanh nghiệp và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.”

Kim Ngân

Việt Nam hàng ngày

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