Cổ phiếu thép bất ngờ nổi sóng, hơn 31 triệu cổ phiếu Hòa Phát được sang tay, Nam Kim tăng sát trần: Chuyện gì đang xảy ra?

Nhóm cổ phiếu thép thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày 12/10 khi hàng loạt mã tăng mạnh, đi kèm thanh khoản lớn.

Theo bảng giá cập nhật cuối phiên, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng 2,99% lên 20.700 đồng/cổ phiếu, với hơn 31,1 triệu đơn vị được giao dịch, dẫn đầu thanh khoản trong nhóm.

Cổ phiếu NKG của Thép Nam Kim tăng 6,89% lên 9.930 đồng/cổ phiếu, tiến sát mức giá trần, với hơn 5 triệu đơn vị được sang tay. HSG của Tập đoàn Hoa Sen cũng tăng 3,54% lên 10.250 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch đạt hơn 5,26 triệu đơn vị.

Sắc xanh còn lan sang các doanh nghiệp khác như Ống thép Việt Đức (VGS) tăng 7,64%, Tổng công ty Thép Việt Nam (TVN) tăng 3,16% và Thép Tiến Lên (TLH) tăng 2,56%.

Tính riêng ba mã HPG, HSG và NKG, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 41,4 triệu cổ phiếu tại thời điểm cập nhật.

Hàng loạt doanh nghiệp thép thông báo tăng giá bán

Diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán xuất hiện trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp thép trong nước đồng loạt điều chỉnh giá bán ngay đầu tháng 10.

Theo thông tin Mysteel Việt Nam cập nhật ngày 12/10 từ các đại lý và nhà phân phối, Hòa Phát Bình Dương thông báo tăng giá thép cây CB400V/500V thêm 100 đồng/kg, áp dụng từ ngày 13/10.

Cùng thời điểm, VAS Nghi Sơn, Vina Kyoei và Tung Ho cũng thông báo tăng giá một số sản phẩm thép xây dựng với mức tương tự. Ở nhóm thép ống, Hoa Sen tăng giá 100 đồng/kg từ ngày 11/10 tại miền Trung và miền Bắc, trong khi Ống thép Việt Nhật SENDO dự kiến tăng 200 đồng/kg từ ngày 12/10.

Trước đó, hai nhà sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) lớn tại Việt Nam là Hòa Phát và Formosa Hà Tĩnh cũng điều chỉnh tăng giá chào bán sản phẩm này trong đầu tháng 10, với mức tăng lần lượt khoảng 10 USD và 12 USD/tấn so với tháng trước.

Hòa Phát công bố sản lượng thép tăng mạnh

Cùng ngày 12/10, Hòa Phát công bố kết quả sản xuất và bán hàng 9 tháng đầu năm 2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Lũy kế 9 tháng, tập đoàn bán 10,3 triệu tấn thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, HRC và phôi thép, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép chính.

Riêng quý III, Hòa Phát bán 3,8 triệu tấn thép, tăng 54% so với cùng kỳ. Sản lượng HRC vượt 2 triệu tấn, tăng 64%, trong đó xuất khẩu đóng góp 24,6% và sản phẩm đã được xuất tới 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hiện Hòa Phát có năng lực sản xuất thép thô khoảng 16 triệu tấn mỗi năm, lớn nhất Đông Nam Á.

Việc nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá bán cùng với sản lượng tiêu thụ tăng mạnh tại Hòa Phát đang tạo thêm những thông tin đáng theo dõi đối với nhóm cổ phiếu thép. Dù vậy, tác động đến lợi nhuận từng doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào giá nguyên liệu, chính sách chiết khấu và khả năng tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.