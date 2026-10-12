AAS ra mắt định vị và nhận diện thương hiệu mới

‏Đây là bước chuyển mới trong hành trình phát triển của AAS: từ một công ty chứng khoán tập trung vào môi giới, AAS từng bước chuyển mình theo định hướng trở thành nền tảng tư vấn đầu tư và quản lý tài sản dành cho nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam.‏

‏Sự thay đổi lần này không chỉ nằm ở diện mạo thương hiệu, mà bắt đầu từ cách AAS nhìn nhận vai trò của mình: không chỉ cung cấp thông tin hay hỗ trợ giao dịch, mà đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược và từng bước tích lũy tài sản.‏

‏Bộ nhận diện mới của AAS lấy cảm hứng từ biểu tượng boomerang và hình khối chữ "A" cách điệu, đại diện cho sự chuyển động không ngừng và tăng trưởng có định hướng. Gam màu Deepblue thể hiện sự tin cậy và nền tảng vững chắc; gam Lime là điểm nhấn cho năng lượng, đổi mới và sự đồng hành. Tổng thể nhận diện mới phản ánh một cách nhìn khác của AAS về đầu tư: dù thị trường luôn không ngừng biến động, thì nhà đầu tư vẫn cần một điểm quy chiếu đủ rõ để biết mình đang đi đâu và vì mục tiêu gì.‏

‏Theo định vị mới, AAS phát triển theo mô hình Hybrid Wealth Advisory – kết hợp năng lực công nghệ trong phân tích, xử lý dữ liệu với chuyên môn và sự đồng hành trực tiếp của đội ngũ tư vấn.‏

‏Công nghệ giúp AAS tiếp cận và xử lý lượng lớn thông tin thị trường một cách có hệ thống; đội ngũ chuyên gia tư vấn giúp chuyển hóa những dữ liệu đó thành chiến lược phù hợp với mục tiêu, khẩu vị rủi ro và từng giai đoạn trong hành trình tài chính của mỗi người.‏

‏Cùng với định vị mới, AAS công bố tầm nhìn trở thành định chế quản lý tài sản hàng đầu Việt Nam, và sứ mệnh góp phần định hình một chuẩn mực đầu tư mới cho người Việt - nơi tài sản được xây dựng bài bản, bền vững và gắn liền với mục tiêu sống thực sự của từng nhà đầu tư, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của thị trường. Bốn giá trị cốt lõi được xác lập gồm: minh bạch & kỷ luật, đồng hành thực chất, cá nhân hóa theo mục tiêu, và tăng trưởng bền vững.

‏"Thay đổi lần này không chỉ là một bộ nhận diện mới. Đó là lời tuyên bố về một tư duy đầu tư khác: tài sản không được xây dựng bằng cảm tính hay chạy theo thị trường, mà bằng một chiến lược rõ ràng, kỷ luật, và sự kết hợp giữa công nghệ với con người. Đó là lý do AAS chọn mô hình Hybrid Wealth Advisory - nơi dữ liệu và chuyên môn luôn song hành để phục vụ đúng mục tiêu của từng nhà đầu tư."‏ - Ông Lê Mạnh Cường, Tổng Giám đốc AAS‏ ‏.‏

‏AAS xác định vai trò của mình là điểm tĩnh tại giữa thị trường ồn ào. Trong mảng dịch vụ quản lý tài sản, định hướng này được cụ thể hóa qua sản phẩm AAS Quản lý tài sản. Việc công bố định vị thương hiệu mới là bước khởi đầu trong lộ trình phát triển dài hạn của AAS theo hướng trở thành nền tảng tư vấn đầu tư và quản lý tài sản toàn diện tại Việt Nam.

‏VỀ AAS

‏CTCP Chứng khoán SmartInvest, tiền thân là CTCP Chứng khoán Gia Anh, được thành lập ngày 26/12/2006 theo quyết định số 38/UBCK-GPKD cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản cho khách hàng cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Sau gần 20 năm phát triển với số Vốn điều lệ ban đầu 22 tỷ đồng, hiện nay Công ty đã có đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán với số Vốn điều lệ lên đến 2300 tỷ đồng. Theo nhịp phát triển nền kinh tế xã hội nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, AAS đã và đang ngày càng tiến xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước. Với việc luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu đầu tư, AAS luôn có những bước chuyển mình theo thời đại và kinh doanh theo tôn chỉ "Vì sự thịnh vượng của khách hàng".‏