CMC Cyber Security bắt tay DBV, kết nối an ninh mạng và bảo hiểm

Ngày 9/10/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC Cyber Security) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Hợp tác mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai doanh nghiệp, đưa các dịch vụ về an ninh mạng và bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng.

Theo thỏa thuận, hai bên tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, đồng thời phối hợp phân phối, bán chéo sản phẩm trong hệ sinh thái khách hàng. DBV ưu tiên sử dụng các giải pháp của CMC Cyber Security như tư vấn tuân thủ, giám sát và bảo đảm an ninh mạng, ứng phó sự cố. CMC Cyber Security sẽ sử dụng các sản phẩm bảo hiểm do DBV cung cấp, với chính sách và quyền lợi phù hợp với nhu cầu thực tế.

Một trọng tâm của hợp tác là định hướng cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trọn gói, kết hợp năng lực công nghệ của CMC Cyber Security với thế mạnh bảo hiểm của DBV. Theo đó, CMC Cyber Security có thể tích hợp các giải pháp bảo hiểm phù hợp vào sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng. DBV ưu tiên giới thiệu khách hàng có nhu cầu về công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ trên không gian mạng tới CMC Cyber Security.

Sự kết nối này được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn cho doanh nghiệp khi xây dựng phương án quản trị rủi ro. Các giải pháp an ninh mạng hỗ trợ bảo vệ dữ liệu, phát hiện nguy cơ và ứng phó sự cố; các sản phẩm bảo hiểm phù hợp bổ sung khả năng bảo vệ trước những rủi ro trong hoạt động. Giá trị của hợp tác vì vậy gắn với nhu cầu duy trì vận hành và bảo vệ khách hàng trong quá trình số hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm 1, Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế số. Trên tinh thần đó, đại diện đánh giá cao sự hợp tác giữa DBV và CMC Cyber Security, kỳ vọng hai doanh nghiệp sẽ phát huy thế mạnh, tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ thông tin, dữ liệu và xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy.

Ông Trần Quốc Chính, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMC, Tổng giám đốc CMC Cyber Security, chia sẻ: "An ninh mạng ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với CMC Cyber Security, hợp tác cùng DBV là bước đi nhằm kết nối năng lực bảo vệ trên không gian số với các giải pháp bảo hiểm, mở rộng cách tiếp cận trong quản trị rủi ro. Chúng tôi hướng tới cùng đối tác phát triển những dịch vụ có giá trị lâu dài, giúp khách hàng bảo vệ hoạt động kinh doanh, củng cố niềm tin và vững vàng theo đuổi chiến lược chuyển đổi số".

Trong lĩnh vực bảo hiểm, việc mở rộng dịch vụ trên nền tảng số đặt ra yêu cầu bảo vệ hệ thống và thông tin khách hàng xuyên suốt quá trình vận hành. Đây cũng là điểm gặp gỡ giữa năng lực chuyên môn của CMC Cyber Security và định hướng của DBV trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm thuận tiện, phù hợp hơn với những rủi ro mới.

Là thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC, CMC Cyber Security nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng toàn diện. Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của tổ chức ở nhiều lĩnh vực và quy mô, từ tư vấn tuân thủ, đánh giá và kiểm thử bảo mật đến giám sát an ninh mạng SOC 24/7, ứng cứu sự cố, bảo vệ thiết bị đầu cuối và chữ ký số.

CMC Cyber Security sở hữu chứng nhận CREST cho dịch vụ Pentest và SOC. Với đội ngũ chuyên gia cùng năng lực nghiên cứu, triển khai và vận hành, CMC Cyber Security sẵn sàng đồng hành với khách hàng từ đánh giá rủi ro đến xây dựng và duy trì hệ thống bảo vệ.

Hợp tác với DBV mở thêm hướng phát triển cho CMC Cyber Security trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời tạo cơ hội đưa các dịch vụ an ninh mạng tới hệ sinh thái khách hàng rộng hơn. Hai bên hướng tới hình thành các dịch vụ bổ trợ, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp bảo vệ phù hợp và thuận tiện hơn.

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