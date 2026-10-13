Becamex - Bình Phước mua lại một phần trái phiếu, chuẩn bị tăng vốn thêm 666 tỷ đồng

CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước (Becamex - Bình Phước) vừa có báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).



Theo đó, Becamex - Bình Phước đã hoàn tất mua lại một phần của 2 lô trái phiếu trong ngày 2/10/2026.

Cụ thể, công ty này đã mua lại 37,5 tỷ đồng của trái phiếu mã BCMBP.H.20.28.001, qua đó đưa giá trị lưu hành của mã này giảm xuống còn 837,5 tỷ đồng.

Tương tự, công ty cũng chi 19,1 tỷ đồng để mua lại một phần trái phiếu mã BCMCH2128001, qua đó giảm giá trị lưu hành của mã này xuống còn 446,3 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu BCMBP.H.20.28.001 được phát hành từ ngày 29/12/2020 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2028.

Còn mã BCMCH2128001 được phát hành ngày 24/11/2021, có tổng giá trị 510 tỷ đồng, kỳ hạn 85 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2028.

Nguồn: HNX

Kể từ đầu năm 2026 đến nay, Becamex - Bình Phước cũng có hai lần mua lại trước hạn một phần của 2 trái phiếu này vào tháng 3 và tháng 6/2026.

Trong diễn biến khác, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã: BCM, sàn HoSE) đã công bố nghị quyết ngày 28/9/2026 thông qua việc tăng thêm vốn góp Becamex - Bình Phước.

Theo đó, Becamex - Bình Phước đang có vốn điều lệ 2.698,3 tỷ đồng, trong đó, BCM chiếm 40% tương đương 1.079,3 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Becamex - Bình Phước tiến hành tăng vốn điều lệ thêm 665,87 tỷ đồng, tương đương 66,58 triệu cổ phần. Trong đó, Becamex Group góp thêm 266,34 tỷ đồng, tương đương 26,63 triệu cổ phần.

Việc góp vốn dự kiến chia thành 2 đợt. Đợt 1, Becamex Group sẽ góp 86,34 tỷ đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Becamex – Bình Phước thanh toán tiền cổ tức năm 2025. Đợt 2 là 180 tỷ đồng còn lại sẽ được BCM "rót" trước ngày 30/9/2026.

Sau khi các cổ đông hoàn tất việc góp thêm vốn, Becamex – Bình Phước sẽ có vốn điều lệ mới là 3.364,2 tỷ đồng, trong đó, Becamex Group sở hữu 1.345,6 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ 40%.